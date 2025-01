Prefeita eleita de João Dias toma posse em sessão virtual e dedica vitória ao marido

Nesta quarta-feira, 1, Fatinha de Marcelo (União) tomou posse do cargo de prefeita de João Dias. Viúva do prefeito Marcelo Oliveira (União), assassinado junto com o pai Sandi Oliveira durante a campanha eleitoral de 2024, Fatinha foi eleita com 66,84% dos votos nas eleições municipais de outubro.