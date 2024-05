Prefeita Divanize comemora início das obras da estrada de Baraúna

A prefeita Divanize Oliveira realizará nesta terça-feira (28) mais uma visita técnica às obras de restauração da RN-015, entre Baraúna e Mossoró. A gestora estará acompanhada da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. A agenda será iniciada às 16h, com um café às margens da rodovia.

Os serviços de restauração da RN-015 foram iniciados no último dia 20, e seguem avançando. A prefeita Divanize tem acompanhado com atenção o andamento das obras. “Quero aqui mais uma vez agradecer à governadora Fátima e ao deputado estadual Ivanilson Oliveira pelo atendimento a esse nosso pleito, tão importante para a nossa cidade”, disse.

Divanize ainda destacou a qualidade da obra. “Não é apenas uma operação tapa-buraco, é a restauração completa da rodovia, um serviço que está sendo executado com muita qualidade e agilidade, o que muito nos alegra, porque a recuperação da RN-015 é fundamental para a continuidade do desenvolvimento de Baraúna”, concluiu a prefeita.