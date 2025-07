Prefeita de Pau dos Ferros, Marianna Almeida confirma convite para ser vice de Cadu em 2026

A prefeita de Pau dos Ferros, Marianna Almeida (PSD), confirmou que foi convidada para ser candidata a vice-governadora na chapa de Cadu Xavier (PT) na disputa para o Governo do Estado em 2026. Em entrevista à rádio Cultura do Oeste nesta terça-feira 15, a prefeita afirmou que “houve sim o convite”, o que considera como um “reconhecimento” do trabalho de sua gestão em Pau dos Ferros.

Marianna, porém, pregou cautela na tomada de decisão. “O povo de Pau dos Ferros e da nossa região precisa estar ciente de que todo e qualquer passo que a prefeita Marianna, enquanto política, venha a dar será em sintonia com o nosso povo, ouvindo o nosso povo, como sempre foi na minha vida. É momento de a gente ter serenidade, humildade, pé no chão, tranquilidade. Não podemos agir com deslumbre, com vaidade. Nada disso. Isso não me pertence”, declarou a prefeita.

Na entrevista, a prefeita de Pau dos Ferros registrou que tem respeito pela senadora Zenaide Maia, presidente do seu partido e que, por isso, é preciso ter “paciência, cautela, pé no chão”. Vale lembrar que Zenaide caminha para fechar apoio à pré-candidatura de Allyson Bezerra (União) ao Governo do Estado, devendo ficar em um palanque adversário do PT.

Caso decida ser candidata a vice-governadora, Marianna precisará renunciar à Prefeitura de Pau dos Ferros até o início de abril de 2026. Com isso, a gestão seria assumida pela vice, Lara Figueiredo (MDB).

Marianna disse que não vai anunciar agora sua decisão. “O momento agora é de trabalhar pelo nosso povo. E agradecer o convite. Se há o convite, há o reconhecimento de uma gestão aprovada. E os números dizem isso. Não é da cabeça da prefeita Marianna. É a população que diz que aprova a nossa gestão, que quer a continuidade da nossa gestão da melhor forma possível”, destacou a gestora de Pau dos Ferros.

“Com paciência, tranquilidade e com o pé no chão, que é fundamental, a gente vai tomar a decisão no momento certo. Na hora certa, as decisões virão”, encerrou.

Encontro com Fátima e Cadu Xavier

Na última sexta-feira 11, Marianna Almeida foi citada publicamente pela governadora Fátima Bezerra (PT) como uma possível candidata a vice na chapa de Cadu Xavier. A fala ocorreu durante um evento em Pau dos Ferros.

A governadora encontrou a prefeita durante a inauguração de uma escola e disparou, na presença de outras autoridades: “Chegou a vice de Cadu”. O secretário de Fazenda e pré-candidato a governador também estava presente.

Após a fala da governadora, Cadu e Marianna se reuniram a portas fechadas. Depois do encontro, Cadu postou uma foto ao lado da prefeita nas redes sociais. Na legenda, escreveu: “Será que dá match?”.