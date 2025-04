Prefeita de Parnamirim é ameaçada de morte e alvo de ataques racistas

A prefeita de Parnamirim, Nilda Cruz (Solidariedade), denunciou nesta segunda-feira 28 que vem recebendo ameaças de morte há pelo menos duas semanas. As ameaças, enviadas diretamente ao WhatsApp pessoal da prefeita, incluem também ofensas de teor racista.

Em uma das mensagens, o autor se refere à prefeita com insultos racistas, chamando-a de “macaca”, e afirma que ela será assassinada “dentro de 10 dias”. O agressor ainda declara ter problemas mentais, alegando que, por essa razão, não poderá ser responsabilizado criminalmente. As mensagens são enviadas de um número com DDD 11, correspondente ao estado de São Paulo.

“Já estou contando as balas. (…) Eu vou te matar e vou sair pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Não vou dizer o dia nem a hora, mas dentro de 10 dias você vai morrer, sua macaca gorda e esquisita!!!”, diz uma das mensagens recebidas.

Em outro trecho, o criminoso ameaça invadir uma escola atirando. Ele ainda afirma que, por ter sofrido bullying escolar, pretende “matar o máximo de negros, homossexuais e praticantes de religiões de matriz africana que encontrar”.

A assessoria da Prefeitura de Parnamirim informou que Nilda Cruz já registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. O secretário municipal de Segurança, Givanildo Gomes, também comunicou o caso à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte (Sesed).

Como medida preventiva, a prefeita passou a contar com escolta armada fornecida pela Guarda Municipal de Parnamirim.