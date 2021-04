Preços do diesel e gasolina voltam a subir

A Petrobras voltará a aumentar o preço médio do litro do diesel e da gasolina nas refinarias a partir desta sexta-feira (16). Anúncio foi feito ontem pela estatal.

No comunicado, a companhia pontua que a variação de preço pode acontecer a qualquer momento, “Os reajustes são realizados a qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise do ambiente externo.”

Os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,64 por litro para a gasolina (alta de 1,9%) e R$ 2,76 por litro para o diesel (alta de 3,8%), após aplicação de reajustes de R$ 0,05 e de R$0,10 por litro, respectivamente.

Com o novo aumento, o preço da gasolina passa a acumular alta de 43,47% desde o início do ano, enquanto o valor do diesel já subiu 36,63%. Além de mais uma variação, a empresa também passa por mudanças em sua direção.

O conselho de administração da Petrobras se reúne hoje para avaliar propostas de eleição do novo presidente e dos diretores executivos da companhia. Para o cargo de presidente, o colegiado avaliará o general da reserva Joaquim Silva e Luna, indicado pelo presidente da República Jair Bolsonaro.