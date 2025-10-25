Constatação é de pesquisa do Idema sobre o custo de vida na Capital do RN. Boletim registra em setembro menor preço médio de produtos comercializados na Ceasa – Foto: Arquivo Assecom

Os preços dos alimentos da cesta básica estão em queda em Natal. Em setembro, a Coordenadoria de Estudos Socioeconômicos do Idema registrou redução de (-0,6%), em relação ao mês anterior. O valor da cesta caiu para R$ 594,79, menor valor de 2025. Dos treze produtos acompanhados mensalmente, sete ficaram mais baratos. As variações negativas ocorreram no leite, legumes, frutas, feijão, tubérculos, margarina e carne bovina. Óleo de cozinha, pão, açúcar, arroz e farinha tiveram variação positiva. O preço do café em pó, que vinha em sequência de queda nos meses de julho e agosto, ficou estável em setembro.

Outro órgão que pesquisa os preços da cesta básica em Natal, o Dieese, registrou variação negativa, em escala bem maior: (-1,89%). O valor da cesta deles em setembro foi de R$ 610,27. “O arroz tem um peso significativo na cesta básica. Estamos passamos por uma grande safra e a tendência é de queda. O café passou por um período de alta, estabilizou e agora começam a aparecer as promoções de café. E isso tem reflexo na composição de preços da cesta básica”, disse o supervisor-técnico do Dieese Natal, Ediran Teixeira. O Procon Natal apurou leve alta em setembro (+0,19%), após variação negativa (-2,03%) em agosto. A cesta do Procon tem 40 itens e inclui produtos de limpeza. Valor: R$ 438,63, ante 437,79 em agosto.

Tradicionalmente, a sazonalidade tem grande peso na formação de preços ao consumidor de produtos como tomate, cenoura, banana, mamão, abacaxi, abacate, manga, feijão. Um outro fator, a desoneração dos produtos da cesta básica, contribuiu para manter mais em conta os preços ao consumidor.

Levantamento da Ceasa – Centrais de Abastecimento do Estado do Rio Grande do Norte S/A -, referente ao período de janeiro a setembro/25, mostra variações expressivas de diversos produtos da cesta hortifrutigranjeira. “O tomate apresentou forte redução de preço nos últimos meses, impulsionada pela maior oferta vinda das lavouras de meio de ano. Já o alface e outras folhosas foram beneficiadas pelo clima mais ameno do inverno, registrando preços mais acessíveis e boa qualidade nas entregas, destacou o diretor-presidente da Ceasa, Matheus Galvão.

Em relação ao preço médio praticado em 23 de junho, o valor da caixa de 30 quilos do tomate Santa Adélia caiu 50% – de R$ 150 naquele mês para R$ 75 nesta quinta-feira (23/10).

O mamão e a melancia também tiveram recuo nos valores de venda, acompanhando o pico da safra nas regiões Central e Oste Potiguar. Os produtos em alta incluem batata e cebola, com aumento gradual desde julho, reflexo da redução de áreas colhidas e da entressafra em importantes regiões produtoras. A banana iniciou o ano em estabilidade, mas teve leve alta a partir de agosto, ocasionada pela diminuição da oferta.

“Em geral, o mês de setembro marcou o menor custo médio do ano para a maioria dos produtos, com o mercado se ajustando à abundância de oferta”, enfatizou Galvão.

Inaugurada em 17 de outubro de 1976 com o objetivo de oferecer estrutura adequada para que agricultores, comerciantes, cooperativas e empresas do agronegócio realizassem operações comerciais no atacado e varejo de hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios, a Ceasa acompanha diariamente o sobe e desce de preços de 200 produtos comercializados em sua unidade localizada no bairro Lagoa Nova, em Natal.

PREÇO MÉDIO – CEASA/RN

Por quilo – 23/10/2025

Abacate: R$ 5,75

Banana Comprida: R$ 5,00

Banana Pacovan: R$ 3,00

Cebola Branca: R$ 1,75

Cebola Roxa: R$ 3,50

Cenoura: R$ 3,50

Farinha de Mandioca: R$ 5,00

Goma: R$ 5,00

Jerimum Caboclo: R$ 3,50

Laranja Pera: R$ 3,00

Limão Tahiti: R$ 3,50

Mamão Formosa: R$ 2,50

Mamão Hawai: R$ 5,00

Tomate Santa Adélia: R$ 2,70

Uva Vitória Extra: R$ 9,00

Com viés de alta

Batata, Cebola, Banana, Tomate, Inhame, Feijão, Maracujá, Laranja.