Preço médio da gasolina volta a subir depois de cinco semanas de queda

O preço médio da gasolina voltou a subir nos postos brasileiros depois de cinco semanas de queda, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O levantamento, realizado entre os dias 7 e 13 de janeiro, revela que o combustível foi vendido a R$ 5,58 por litro na média nacional. Esse valor representa uma alta de 0,35% na comparação com a semana anterior.

Já o preço médio de revenda do etanol hidratado, principal concorrente da gasolina, subiu para R$ 3,43 no período.

O diesel S10 também registrou alta na última semana, de 0,16%, sendo vendido a R$ 5,98 nas bombas. Esse é o segundo aumento semanal no preço do combustível, após oito semanas de queda.

Neste ano, o imposto federal sobre o combustível voltou a ser cobrado integralmente. O PIS/Cofins estava zerado desde 2021 e o governo federal antecipou parte da volta do recolhimento em setembro de 2023. Desde 1º de janeiro, a arrecadação voltou a ser total: R$ 0,35 por litro de diesel.

Essa alta da carga tributária chegou a ser parcialmente compensada por um corte no preço feito pela Petrobras às distribuidoras, após o Natal.

Em fevereiro, o preço do diesel e da gasolina deverão sofrer novas altas com o aumento dos impostos estaduais. O ICMS sobre a gasolina vai subir R$ 0,15 por litro, enquanto que no diesel, o aumento será de R$ 0,12 por litro.