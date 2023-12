Preço médio da gasolina cai pela 3ª semana seguida nos postos, mostra ANP

O preço médio do litro da gasolina caiu pela 3ª semana seguida nos postos de combustíveis do país. É o que mostram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta sexta-feira (22). A pesquisa é referente à semana de 17 a 23 de dezembro.

▶️ Gasolina: O combustível foi comercializado, em média, a R$ 5,59 na última semana.

O valor representa uma queda de 0,36% em relação aos R$ 5,61 da semana anterior.

O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7,69, segundo a ANP.

▶️ Etanol: O preço médio do etanol, por sua vez, caiu para R$ 3,46.

O valor representa um recuo de 1,42% de frente aos R$ 3,51 da semana anterior.

O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 6,60.

▶️ Diesel: Já o litro do diesel recuou, encontrado, em média, a R$ 5,88.

O valor representa uma queda de 1,18% frente aos R$ 5,95 da semana anterior.

O preço mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,93.