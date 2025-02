Preço do ovo aumenta 70% no mês de fevereiro em Natal, aponta Procon

O preço médio do ovo em Natal aumentou 70% no mês de fevereiro em comparação com o mês de janeiro, segundo uma pesquisa do Procon Natal. A bandeja com 30 ovos, segundo o órgão, passou a ser vendida, em média, a quase R$ 30 (veja reportagem acima).

“Diante das pesquisas que já foram iniciadas, conseguimos de fato observar um aumento, de antemão, abusivo. Com uma média acima de 70%. Quando encontrávamos, até semana passada, a bandeja de ovos com valor de R$ 17,50, hoje o consumidor encontra no mercado a bandeja a quase R$ 30”, disse o diretor técnico do Procon Rennan Nunes.

O Procon informou que iniciou uma pesquisa em mais de 20 estabelecimentos da capital potiguar para avaliar ofertas do preço do produto – a diferença de preço em alguns desses locais chegava a 50%. O Procon também informou que busca entender se há justificativas para o aumento.

“No momento não estamos em um período sazonal, no qual a gente identifica que natualmente ocorre o aumento de alguns produtos, de algumas mercadorias, em virtude do período. Que não é o caso dos ovos de galinha”, disse Rennan Nunes.

Preço do ovo aumenta 70% no mês de fevereiro em Natal, aponta Procon

Bandeja com 30 ovos custa em média R$ 30 na capital potiguar. Aumento na exportação e diminuição da produção justificam aumento, diz presidente do Sindicato dos Supermercados.

Por Inter TV Cabugi

19/02/2025 14h52 Atualizado há 3 horas

Preço do ovo aumenta 70% em Natal

O preço médio do ovo em Natal aumentou 70% no mês de fevereiro em comparação com o mês de janeiro, segundo uma pesquisa do Procon Natal. A bandeja com 30 ovos, segundo o órgão, passou a ser vendida, em média, a quase R$ 30 (veja reportagem acima).

“Diante das pesquisas que já foram iniciadas, conseguimos de fato observar um aumento, de antemão, abusivo. Com uma média acima de 70%. Quando encontrávamos, até semana passada, a bandeja de ovos com valor de R$ 17,50, hoje o consumidor encontra no mercado a bandeja a quase R$ 30”, disse o diretor técnico do Procon Rennan Nunes.

📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp

O Procon informou que iniciou uma pesquisa em mais de 20 estabelecimentos da capital potiguar para avaliar ofertas do preço do produto – a diferença de preço em alguns desses locais chegava a 50%. O Procon também informou que busca entender se há justificativas para o aumento.

“No momento não estamos em um período sazonal, no qual a gente identifica que natualmente ocorre o aumento de alguns produtos, de algumas mercadorias, em virtude do período. Que não é o caso dos ovos de galinha”, disse Rennan Nunes.

O aumento do preço tem sido sentido pelos consumdiores. A aposentada Oneide Araújo, por exemplo, desistiu nesta semana de comprar uma bandeja de ovos ao perceber que o preço estava acima de R$ 28.

“Caríssimo, caríssimo. Vou passar pelo outro lado [do corredor]. Não vou levar. Muito grande [o aumento]”, lamentou.

A dona de casa Ioneide Bezerra disse que percebeu o aumento no preço da bandeja de ovos no supermercado na última semana, além de outros produtos.

“Eu comprava na faixa de R$ 18, R$ 20. Mas não é só o ovo que está caro né. O café subiu, está tudo caro”, lamentou.