Preço do gás de cozinha aumenta R$ 4 a partir desta quarta (7) no RN, diz sindicato

O preço do gás de cozinha vai aumentar aproximadamente R$ 4 para o consumidor final do Rio Grande do Norte a partir desta quarta-feira (7), confirmou o Sindicato dos Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo do estado (Singás).

Segundo o presidente da entidade, Ivo Lopes, o aumento será efeito de um reajuste de R$ 2,73 repassado pelas distribuidoras sobre o valor do produto entregue no estado.

Por causa do aumento dos custos, o preço do botijão de 13 kg poderá chegar a uma média de R$ 120.

“Para o consumidor final, o aumento vai ser de aproximadamente R$ 4. O preço médio, que hoje está em R$ 115, vai para R$ 119 ou até R$ 120”, explicou.

O aumento anunciado pelas distribuidoras começou nesta terça-feira (6), mas só deve ser sentido pelo consumidor final na quarta (7), segundo o sindicato.

As distribuidoras informaram aos revendedores que o reajuste é causado pelos sucessivos aumentos nos custos de compra do GLP, decorrentes de leilões mensais realizados pela Petrobras desde a mudança em sua política de precificação em novembro de 2024