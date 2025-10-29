Preço do garrafão de água mineral sobe no RN a partir de sábado (1º), anuncia sindicato das indústrias
Preço do garrafão de 20 litros poderá variar de R$ 9 a R$ 15 no estado, segundo indústrias. Reajuste também impacta a água adicionada de sais.
G1 RN
O preço do garrafão de 20 litros de água vai ficar mais caro em todo o Rio Grande do Norte a partir do próximo sábado (1º).
O reajuste foi anunciado pelo Sindicato das Indústrias de Cervejas, Refrigerantes, Águas Minerais e Bebidas em Geral do RN (Sicramirn), como uma medida necessária diante do aumento dos custos de produção.
De acordo com o consultor executivo do Sicramirn, Daniel Penteado, o reajuste é “uma medida de sobrevivência de toda uma cadeia produtiva”.
A entidade estima que o aumento deve variar de 10% e 20%. Com isso, os preços ao consumidor poderão ficar entre R$ 9 e R$ 15, a depender da cidade e bairro.
Segundo Penteado, o aumento atinge tanto a água mineral quanto a água adicionada de sais, que compõem a categoria de águas envasadas.
O consultor explicou que o reajuste reflete o impacto de fatores como a inflação acumulada e o aumento dos custos de insumos.
“A inflação do ano, acumulada, é de 5%. Tem custo de matéria-prima — do garrafão, plásticos, lacre, tampa, rótulo — que são derivados de petróleo, são resinas termoplásticas. Existe o custo de importação, que o dólar oscila, o custo da resina em si, do transporte marítimo, da energia elétrica, da mão de obra”, detalhou.
Atualmente, o estado tem 35 indústrias envasadoras, que vendem cerca de 3,5 milhões de garrafões por mês.
“Nós não gostaríamos de fazer esse reajuste, mas realmente é uma medida necessária. A gente pede à população que entenda, levando em consideração a segurança que a gente bota à mesa do consumidor”, afirmou.