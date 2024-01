Preço do Diesel é reduzido em R$ 0,30 na refinaria do RN

O primeiro reajuste de 2024 na refinaria potiguar Clara Camarão, em Guamaré, veio com queda no preço do óleo Diesel A S500. O combustível saiu de R$ 3,807 para R$ 3,507, o que representa uma diminuição de 30 centavos no valor do produto vendido às distribuidoras.

Já a gasolina A teve o preço mantido na refinaria administrada pela empresa 3R Petroleum. O litro do combustível segue a R$ 2,858.

Em comparação com os preços adotados pela Petrobras, tanto o Diesel como a gasolina vendidos pela 3R Petroleum continuam mais caros.

No terminal da Petrobras em Cabedelo, na Paraíba, o litro do Diesel sai por R$ 3,306, ou 20 centavos mais barato do que na refinaria Clara Camarão.

Já a gasolina comercializada pela estatal na Paraíba está a 2,709, o litro. Ou seja, 15 centavos mais barato do que na refinaria potiguar.