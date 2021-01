Preço da gasolina sobe 17,55% em sete meses

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 1,83% em dezembro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que registrou queda entre janeiro e maio, já havia subido em todos os meses de junho a novembro e voltou a aumentar em dezembro, pelo sétimo mês consecutivo, chegando a R$ 4,714 – no mesmo patamar de valor de dezembro de 2019 – e acumulando uma alta de 17,55% em relação a maio.

Em dezembro, conforme a ValeCard, as maiores altas do preço no país foram registradas no Amazonas (4,61%) e em Pernambuco (3,65%). Por outro lado, São Paulo (0,85%) e Goiás (0,92%) foram os Estados onde ocorreram as menores variações no valor do combustível no período.

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 29 de dezembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Rio Branco tem o preço mais alto entre as capitais, e Curitiba, o mais baixo.

Fonte: ValeCard

Preço médio por Estado (R$)

Estado Dezembro Novembro Variação (R$) Variação (Percentual) AC 5,219 5,062 0,157 3,10% AL 4,961 4,865 0,096 1,97% AM 4,439 4,243 0,196 4,61% AP 4,390 4,259 0,131 3,08% BA 4,636 4,585 0,051 1,12% CE 4,819 4,695 0,124 2,64% DF 4,663 4,608 0,055 1,20% ES 4,682 4,552 0,130 2,86% GO 4,782 4,739 0,043 0,92% MA 4,676 4,560 0,116 2,54% MG 4,828 4,774 0,054 1,13% MS 4,703 4,646 0,057 1,22% MT 4,753 4,652 0,101 2,17% PA 4,867 4,786 0,080 1,68% PB 4,617 4,456 0,161 3,62% PE 4,752 4,585 0,168 3,65% PI 4,751 4,609 0,142 3,07% PR 4,378 4,318 0,060 1,39% RJ 5,039 4,972 0,067 1,35% RN 4,851 4,765 0,085 1,79% RO 4,845 4,731 0,114 2,42% RR 4,439 4,361 0,077 1,78% RS 4,650 4,576 0,074 1,62% SC 4,317 4,253 0,064 1,50% SE 4,769 4,719 0,050 1,05% SP 4,363 4,326 0,037 0,85% TO 4,906 4,832 0,075 1,54% Geral 4,714 4,630 0,085 1,83%

Fonte: ValeCard

No Sudeste, o maior preço foi encontrado no Rio de Janeiro, e o menor, em São Paulo.

Estado Média/mês atual Média/Mês anterior Variação (valor) Variação (percentual) RJ 5,039 4,972 0,067 1,35% MG 4,828 4,774 0,054 1,13% ES 4,682 4,552 0,130 2,86% SP 4,363 4,326 0,037 0,85% Geral 4,728 4,656 0,072 1,55%

No Sul, Santa Catarina tem o menor preço e Rio Grande do Sul, o maior.

Estado Média/mês atual Média/Mês anterior Variação (valor) Variação (percentual) RS 4,650 4,576 0,074 1,62% PR 4,378 4,318 0,060 1,39% SC 4,317 4,253 0,064 1,50% Geral 4,448 4,382 0,066 1,50%

No Centro-Oeste, a gasolina mais cara foi encontrada em Goiás, e a mais barata, no Distrito Federal.

Estado Média/mês atual Média/Mês anterior Variação (valor) Variação (percentual) GO 4,782 4,739 0,043 0,92% MT 4,753 4,652 0,101 2,17% MS 4,703 4,646 0,057 1,22% DF 4,663 4,608 0,055 1,20% Geral 4,725 4,661 0,064 1,38%

No Nordeste, a gasolina mais barata foi encontrada na Paraíba. Já a mais cara foi vendida em Alagoas.

Estado Média/mês atual Média/Mês anterior Variação (valor) Variação (percentual) AL 4,961 4,865 0,096 1,97% RN 4,851 4,765 0,085 1,79% CE 4,819 4,695 0,124 2,64% SE 4,769 4,719 0,050 1,05% PE 4,752 4,585 0,168 3,65% PI 4,751 4,609 0,142 3,07% MA 4,676 4,560 0,116 2,54% BA 4,636 4,585 0,051 1,12% PB 4,617 4,456 0,161 3,62% Geral 4,759 4,649 0,110 2,38%

No Norte, o maior preço foi encontrado no Acre. Já a gasolina mais barata foi vendida no Amapá.

Estado Média/mês atual Média/Mês anterior Variação (valor) Variação (percentual) AC 5,219 5,062 0,157 3,10% TO 4,906 4,832 0,075 1,54% PA 4,867 4,786 0,080 1,68% RO 4,845 4,731 0,114 2,42% AM 4,439 4,243 0,196 4,61% RR 4,439 4,361 0,077 1,78% AP 4,390 4,259 0,131 3,08% Geral 4,729 4,611 0,119 2,60%

Curitiba e Manaus têm menores preços entre as capitais

As capitais do Paraná (R$ 4,281) e do Amazonas (R$ 4,328) e foram as que apresentam preços menores em dezembro. Já Rio Branco, no Acre, foi a capital com maior preço médio (R$ 5,097), seguida de Belém (R$ 5,045).

Capital Valor médio (R$) Aracaju 4,767 Belém 5,045 Belo Horizonte 4,681 Boa Vista 4,481 Brasília 4,665 Campo Grande 4,658 Cuiabá 4,570 Curitiba 4,281 Florianópolis 4,438 Fortaleza 4,774 Goiânia 4,758 João Pessoa 4,540 Macapá 4,390 Maceió 4,837 Manaus 4,328 Natal 4,791 Palmas 4,882 Porto Alegre 4,528 Porto Velho 4,703 Recife 4,704 Rio Branco 5,097 Rio de Janeiro 5,014 Salvador 4,479 São Luís 4,658 São Paulo 4,395 Teresina 4,651 Vitória 4,409 Geral 4,642

Fonte: ValeCard