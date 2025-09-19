Preço da gasolina no RN cai e fica abaixo do da Petrobras

O preço da gasolina na refinaria Clara Camarão, em Guamaré, administrada pela Brava Energia, caiu para R$ 2,710 nesta quinta-feira 18, uma redução de nove centavos por litro. É o menor valor desde 23 de novembro de 2023, quando o combustível foi fixado em R$ 2,699.

Com o reajuste, o litro da gasolina vendida pela refinaria potiguar ficou mais barato do que o praticado pela Petrobras após mais de 11 meses. Atualmente, o valor no terminal da estatal em Cabedelo, na Paraíba, é de R$ 2,739.

A última vez que o preço da gasolina da Petrobras foi superior ao da refinaria privatizada ocorreu em outubro de 2024, quando o combustível era vendido a R$ 2,901 no Rio Grande do Norte e a R$ 2,909 em Cabedelo.

Nesta quinta-feira 18, a Brava Energia também reduziu o preço do Óleo Diesel A S500, que passou de R$ 3,246 para R$ 3,231. No entanto, nesse caso, o custo da Petrobras continua menor: no terminal paraibano, o litro do diesel sai a R$ 3,076.