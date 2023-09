Preço da Cesta Básica tem queda em Mossoró e Pau dos Ferros

ASSECOM/UFERSA

Seguindo tendências das capitais nordestinas no mês de agosto de 2023, a Cesta Básica Essencial Individual (CBEI) uma redução média de -2,3% considerando as cidades pesquisadas pela UFERSA, através do Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) da instituição. Itens de grande importância na composição da cesta como carne bovina, feijão, leite integral, tomate e banana tiveram preços menores em relação ao mês passado.

Segundo o DIEESE, a queda do preço do leite integral no varejo é explicada pela maior oferta de leite no campo, pela redução do preço dos insumos de produção, maior importação e menor demanda. O feijão carioca, ainda devido ao grande volume colhido durante o ano abasteceu o mercado e fez com que os preços também diminuíssem. A carne bovina sente os efeitos da queda no volume exportado aumentando a oferta interna e assim diminuído os preços. Com relação ao tomate os períodos de calor intenso, em agosto, fizeram com que o fruto maturasse mais cedo, aumentando a oferta e reduzindo os preços na maior parte dos centros de varejo.

No município de Mossoró/RN, o gasto médio com a cesta básica essencial individual em agosto foi de R$ 510,86, representando uma redução -6,3% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano de 2023, a cesta básica apresenta uma redução de -2,3%. O valor máximo encontrado na pesquisa para a CBEI no mês atual foi de R$ 615,90, enquanto o valor mínimo foi de R$ 429,87, gerando uma diferença de R$ 186,02 entre os estabelecimentos visitados.

Em Angicos/RN, o valor médio da cesta básica em junho foi de R$ 496,29, refletindo um aumento de 0,2% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, a cesta básica teve uma redução de -2,5%.

Caraúbas/RN apresentou a cesta básica mais cara, com um valor médio de R$ 569,09 em junho, representando um aumento de 4,8% em relação ao mês anterior. O valor máximo encontrado na pesquisa foi de R$ 568,14, enquanto o valor mínimo foi de R$ 528,19, gerando uma diferença de R$ 39,95 entre esses dois estabelecimentos.

Por fim, o município de Pau dos Ferros/RN registrou o menor valor médio da cesta básica essencial em agosto, que foi de R$ 543,10, refletindo uma elevação de 2,1% em relação ao mês anterior. O valor máximo encontrado na pesquisa foi de R$ 522,23, enquanto o valor mínimo foi de R$ 395,49, resultando em uma diferença de R$ 126,74 entre os estabelecimentos visitados.

Esses resultados são referentes ao Boletim ICBE do mês de agosto de 2023 do Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) do curso de Engenharia de Produção da Ufersa que realiza o levantamento nos quatro municípios. No total foram pesquisados 30 estabelecimentos nos 4 municípios. Em Mossoró/RN o levantamento é realizado em parceria com a Secretária de Desenvolvimento Econômico de Mossoró (SEDINT). O levantamento é coordenado em Mossoró pelos professores Dr. Thiago Costa e Dra. Cristiane Tabosa, em Angicos pelo professor Dr. Jose Alderir, em Caraúbas pelo professor Dr. Fabiano Dantas e em Pau dos Ferros pelo professor Dr. Anderson Lemos.

O Boletim completo pode ser acessado em:

https://engproducao.ufersa.edu.br/icbe/