Preço da cesta básica aumenta em Mossoró e Pau dos Ferros e cai em Angicos, revela pesquisa da Ufersa

O Índice da Cesta Básica Essencial (ICBE), desenvolvido pelo Laboratório de Estudos Conjunturais (LECON) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), registrou aumento nas cidade de Mossoró e Pau dos Ferros e redução em Angicos no mês de julho. O valor médio da cesta nos municípios pesquisados foi de R$ 540,40. Mossoró apresenta aumento pelo segundo mês consecutivo, enquanto Pau dos Ferros interrompe uma sequência de dois mês de redução no custo da cesta básica. A tendência de aumento no custo também foi observada em outras seis cidades nordestinas.

Considerando o agregado das três cidades, o destaque de maior aumento de preço vai para o tomate, que encareceu 6,3%. Em seguida, a farinha de trigo também registrou uma alta notável de 2,3%. O leite teve um aumento mais modesto de 0,8%, enquanto a carne apresentou uma variação praticamente nula, com uma leve queda de 0,1%. O feijão, por sua vez, manteve o preço estável.

Por outro lado, na lista de produtos que ficaram mais baratos destaca-se a banana com uma redução média de 17,1%. Outros itens essenciais que tiveram o preço reduzido incluem o café (-3,3%), o arroz (-2,9%), a margarina (-2,4%), o açúcar (-1,6%) e o óleo de soja (-1,2%).

Relatório completo:

https://drive.google.com/file/d/1TH3zWcCvDGgVIZ2RrEZJBVJ7nQABE849/view?usp=drive_link

Relatórios anteriores:

https://engproducao.ufersa.edu.br/icbe/