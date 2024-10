PRECE – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – O silêncio

“dom especial na vida é saber fazer silêncio”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

PRECE

Deus não consintas que eu seja o carrasco que sangra as ovelhas, nem uma ovelha nas mãos dos algozes.

Ajuda-me a dizer sempre a verdade na presença dos fortes, e jamais dizer mentiras para ganhar os aplausos dos fracos.

Meu Deus!

Se me deres a fortuna, não me tires a felicidade;

se me deres a força, não me tires a sensatez;

se me for dado prosperar, não permita que eu perca a modéstia, conservando apenas o orgulho da dignidade.

Ajuda-me a apreciar o outro lado das coisas, para não enxergar a traição dos adversários, nem acusá-los com maior severidade do que a mim mesmo.

Não me deixes ser atingido pela ilusão da glória, quando bem sucedido e nem desesperado quando sentir insucesso.

Lembra-me que a experiência do fracasso poderá proporcionar um progresso maior.

Oh! Deus! Faze-me sentir que o perdão é a maior demonstração de força, e que a vingança é prova de fraqueza.

Se me tirares a fortuna, deixe-me a esperança.

Se me faltar o bem-estar da saúde, conforta-me com a graça da fé.

E quando me ferir a ingratidão e a incompreensão dos meus semelhantes, cria em minha alma a força da desculpa e do perdão.

E, finalmente Senhor, se eu Te esquecer, Tê rogo mesmo assim, nunca Te esqueças de mim!”

HOMENAGEM AO AMIGO WELLINGTON BARRETO

Fiquei pensando como homenagear quem já é grande em inúmeras virtudes. Como falar sobre um ser humano que aprendeu, a duras penas, a ser maior do que as barreiras, os preconceitos e as tempestades.

Quando pensei em escrever sobre o amigo, o irmão e o grande orientador na vida, percebi que as palavras foram fugindo e os olhos começando a lacrimejar, pelos momentos em que suas mãos, seu cuidado e sua palavra amiga, nos dias escuros, nos mostrou o caminho.

Como falar em alguém que é notável, honrado, cheio de talentos, com um grande coração humano, visionário, e que vem construindo um legado que viverá para sempre.

Como lembrar do amigo, sem lembrar da lição de gratidão, do seu coração repleto de boa vontade e de gratidão por tudo. Impossível não dizer, você é o amigo das horas incertas!

Um grande amigo é um conforto nas horas difíceis da vida, e uma certeza de amparo no dia mal. Parabéns, meu amigo e irmão Wellington Barreto.

ACJUS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, no uso de suas atribuições estatutárias, vem por meio do presente expediente CONVOCAR O SODALÍCIO – ACJUS, para se fazer presente a SESSÃO SOLENE

comemorativa aos 10 anos de fundação, evento que será realizado em 29/11/24 – a partir das 18h30 – no memorável TEATRO ALPHA LYRA – Colégio Mater Christi – Mossoró, quando estaremos concedendo as Medalhas Ruy Barbosa, Sátiro Cavalcanti Dantas e Maria Hélderi de Queiroz Diógenes Negreiros, além da Comenda Cultural e Social Acadêmico Milton Marques de Medeiros e o Diploma de Honra ao Mérito Cultural e Educacional Magnífica Reitora Maria Gomes de Oliveira.

Na mesma sessão, o acadêmico Geraldo Maia do Nascimento, estará promovendo o lançamento do seu novo livro “SÁTIRO, UMA JORNADA ALÉM DA FÉ”.

Serão oradores da Magnânima Assembleia, a acadêmica da ACJUS e diretora Geral do Colégio Mater Christi, Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo e os acadêmicos Francisco Marcos de Araújo e Geraldo Maia do Nascimento.

O associado deverá se fazer presente composto com a indumentária oficial completa.

Acadêmicos convocados:

José Wellington Barreto, Lúcio Ney de Souza, Taniamá Vieira da Silva Barreto, Zilene Conceição Cabral Freire de Medeiros, Ângela Maria Rodrigues de Oliveira Pereira Gurgel, Catarina Cordeiro Lima Vitorino, Raimundo Antonio de Souza Lopes, Ricardo Alfredo de Souza, Joana Darc Fernandes Coelho, Osivaldo Márcio Cézar de Sá Leitão, Wilson Bezerra de Moura, Elder Heronildes da Silva, Geraldo Maia do Nascimento, Laíre Rosado Filho, Carlos Alberto Lima Filgueira, Paulo de Medeiros Fernandes, Petronilo Hemetério Filho, Benedito Vasconcelos Mendes, Antonio Clóvis Vieira, Breno Valério Fausto de Medeiros, Jerônimo Dix Sept Rosado Maia Sobrinho, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Francisco Glauber Pessoa Alves, Suzana Goretti Lima Leite, Francisco Péricles de Amorim, Paulo Lopo Saraiva, Afrânio de Oliveira Leite, Sátiro Cavalcanti Dantas, Francisco Marcos de Araújo, Welma Maria Ferreira de Menezes, Zélia Macedo Heronildes, Maria da Conceição Maciel Filgueira, Bruno Ernesto Clemente, Disraelli Davi Reinaldo de Moura, Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Vanda Maria Jacinto, Francisco Canindé Maia, Sérgio Fernandes Coelho, David de Medeiros Leite, Antonio Marcos de Oliveira, Franci Francisca Dantas, Katia Cilene da Silva, Everkley Magno Freire Tavares, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Josafá Inácio da Costa e Charles Lamartine de Sousa Freitas

CONVITE ESPECIAL

O CAMINHO.

“Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem”. (Mateus 7:13–14)

GRAVAÇÃO NA TV CÂMERA

PRESENTE DE LIVRO

As duas grandes mulheres da ACJUS, AMOL em momento especial.

COMISSÃO DA ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS ORGULHO DA CULTURA MOSSOROENSE DESDE 05.11.2014.

Dia 18/1O, uma comissão da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS, composta pelos acadêmicos José Wellington Barreto, Franci Francisca Dantas, Antonio Marcos de Oliveira e Francisco Canindé Maia, foram recepcionados pela diretora geral do Colégio Mater Christi, professora e acadêmica Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, quando trataram dos trâmites necessários à realização da sessão solene de 10 anos de fundação da ACJUS, evento previsto para acontecer no dia 29/11/24, a partir das 18h30., tendo como palco o memorável Teatro ALPHA LYRA, equipamento estruturado nas modernas e confortáveis instalações do renomado colégio.

Nessa assembleia de 10 anos, a ACJUS estará outorgando as medalhas Ruy Barbosa, Sátiro Cavalcanti Dantas e Maria Hélderi de Queiroz Diógenes Negreiros; a Comenda Cultural e Social acadêmico Milton Marques de Medeiros e o Diploma de Honra ao Mérito Cultural Magnífica Reitora Maria Gomes de Oliveira, quando também promoverá o lançamento do livro SÁTIRO, UMA JORNADA ALÉM DA FÉ, novo trabalho literário do acadêmico e historiador Geraldo Maia do Nascimento.

O Mater Christi foi fundado em 25/09/1989, pela professora e acadêmica Maria Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo, e pela excelência dos seus projetos educacionais, se consolidou ao longo dos 35 anos como um dos mais importantes segmentos da educação mossoroense e potiguar.

Já a ACJUS é a mais importante instituição literária, cientifica, cultural e social de Mossoró e do RN que chega aos 10 anos, influente, consolidada, com imensuráveis serviços prestados, e reconhecida no âmbito local, estadual, nacional e internacional.

A ACJUS em 10 anos, graças ao trabalho de excelência do seu colegiado e significativa colaboração de outras pessoas e instituições, foi declarada como patrimônio histórico-cultural imaterial pela lei municipal nº 4.140/24, assim como reconhecida de utilidade pública no estado pela lei 10.047/16 e no município pela lei 3.479/16.

A ACJUS firmou laços de amizade com outras congêneres em Mossoró, no Brasil e Europa, inclusive, associados nossos compõem os quadros de academias e instituições culturais e literárias em Lisboa e Paris.

A instituição ACJUS é instalada no moderno e histórico Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, espaço arquitetônico declarado como patrimônio histórico-cultural do RN pela lei 11.694/23 e de Mossoró com a lei 3.979/22.

A parceria com o Colégio Mater Christi, significa dizer que a Sessão Solene do próximo dia 29/11, pela excelência da parceria, ser mais um marco memorável da ACJUS na história mossoroense e potiguar.

Serviço:

Sessão Solene de 10 anos da ACJUS

Data: 29/11/24 – a partir das 18h30

Local: Teatro ALPHA LYRA, Colégio Mater Christi.

Crédito fotos: Assessoria de imprensa do Colégio Mater Christi.

Texto: Diretoria da ACJUS.

ANIVERSARIANTE ACJUS

Parabéns, meu amigo e irmão Wellington Barreto.

A SECA DE 1958 NA FAZENDA ARACATI. Benedito Vasconcelos Mendes

A Fazenda Aracati, de propriedade do meu avô paterno, JOSÉ CÂNDIDO MENDES, localizada no semiárido cearense, nas cercanias do distrito sobralense de Caracará, a 60 quilômetros da cidade de Sobral, sofreu, em 1958, uma das piores secas de todos os tempos. A severa e catastrófica seca de 1958 teve duração de apenas um ano, que na prática correspondeu a 20 meses totalmente sem chuvas, começando em julho de 1957 e se prolongando até março de 1959. Seus efeitos foram devastadores, matando de fome e sede quase todo o rebanho bovino e grande parte das cabras e ovelhas da Fazenda Aracati. Até os bichos de pena (galinhas caipiras, capotes, patos, marrecas nativas e perus) escaparam muito magros desta terrível seca, pois nem milho para comprar se conseguia, já que os grãos produzidos em outras regiões do Brasil não eram trazidos para o Nordeste, por falta de caminhões e das condições de tráfego das poeirentas estradas carroçáveis. Naquela época não se preparava e guardava silagem nem feno e nem tão pouco se plantava capim irrigado. A imprevidência era total.

As bicheiras eram curadas com creolina e óleo queimado (óleo lubrificante usado). As pontas dos chifres eram aparadas com serrote de carpinteiro. O vermífugo dado aos caprinos, ovinos e bovinos era a batata de purga e o remédio para empanzinamento era o vinagre. Comida concentrada (industrializada) para o gado só tinha o resíduo (torta de algodão mocó) que era escasso e caro, o que o tornava de uso inviável para a grande quantidade de gado existente na Fazenda Aracati. Um tipo de alimento volumoso industrializado, mais barato do que a torta de algodão, que existia no comércio de Sobral era o piolho de algodão (resto de linter e de casca das sementes de algodão herbáceo que era coletado no descaroçador de algodão). O milho e o feijão de uso da fazenda eram armazenados em tambores de ferro de 200 litros (tambores de transportar combustíveis). Às vezes, aparecia para venda umas batatas de cipó, mais finas e maiores do que as raízes de mandioca, de casca preta e miolo branco, trazidas das praias das proximidades das cidades de Camocim e Acaraú. Dois tipos de alimentos volumosos, de péssima palatabilidade e de baixa qualidade nutritiva, levados em caminhões para oferecer ao gado, eram a palha de carnaúba e a casca do fruto da oiticica (subproduto da indústria de óleo de oiticica).

O cavalo “Estrela” do meu avô e a égua “Lua” da minha avó eram milhados diariamente, pela manhã e à tarde, com uma mancheia de milho colocada na mochila de couro. O cavalo Estrela, utilizado para derrubar boi brabo no mato garranchento e espinhento, quase não era mais usado, pois o tipo de manejo alimentar do rebanho, dando comida na boca e a fraqueza orgânica das reses,tornava o gado dócil e submisso. O mais bonito e famoso touro da fazenda, de nome “Dione”, azebuado, de porte avantajado, com peso aproximado de 40 arrobas, de pescoço e corpo volumosos, de chifres grossos, grandes e arqueados, de pelagem acinzentada, com peito e castanha carnudos e quase pretos, foi salvo da seca pelos cuidados especiais do meu avô.

À medida que os meses foram se passando e a seca se tornando mais severa, foi ficando muito triste assistir a morrinha do gado, que amanhecia urrando de fome, enquanto os agregados saíam desesperados, com foice e machado no ombro, rumo aos poucos pés de Juazeiro, canafístula, macambira, xique-xique e mandacaru para derrubar para o gado comer.

As cactáceas (mandacaru e xique-xique) e a bromeliácea (macambira) eram arrancadas e levadas em lombos de burros e de jumentos, para o terreiro da casa. Lá, os espinhos eram queimados em fogueiras improvisadas e os cladódios das cactáceas fatiados, para alimentar o gado. Depois da queima das folhas espinhentas das macambiras, as cabeças (caule subterrâneo desta planta, riquíssimo em amido) eram cortadas em pequenos pedaços e ofertados ao gado. Esses alimentos eram jogados no chão, pois não havia disponibilidade de cochos para o numeroso rebanho.

O extenso pátio da fazenda era sombreado por numerosos juazeiros e grande número de árvores de oiticica. O sofrimento causado pela fome e a agonia da morte dos animais eram triste de se ver, principalmente daqueles que, de tão fracos, não conseguiam mais ficar de pé. A vaca caída, ou seja, aquela rês que não tinha mais força para se levantar era colocada “nas correias”, que era uma armação de quatro estacas fincadas no chão, para sustentar as tiras de couro cru, forradas com surrões de folhas de carnaubeira, que mantinham a vaca em pé.

As reses caídas tinham o privilégio de se alimentar de rama verde, por ser mais nutritiva (folhas de juazeiro ou de canafístula) e os outros animais, que ainda podiam caminhar, alimentavam-se de cabeças de macambira ou de cladódios de mandacaru e de xique-xique. Os animais que caíam dificilmente escapavam, de modo que, no final da seca, do numeroso plantel de aproximadamente mil reses salvaram-se pouco mais de uma centena de bovinos. Uma das cenas chocantes daquela seca foi a enorme quantidade de carcaças de bovinos, espalhadas no pátio da fazenda, após a seca.

Os animais permaneciam no terreiro da casa grande, onde lhes eram fornecidos as ramas das forrageiras arbóreas e os cladódios dos cactos. Eles não saíam para o campo, pois o chão estava limpo, sem pasto. Só se alimentavam daquilo que os vaqueiros ofereciam. No pátio da casa, as reses extremamente desnutridas caiam, eram colocadas nas redes (correias), recebiam a pouca e grosseira ração de plantas nativas e, com o passar do tempo, a debilidade aumentava e os animais depois morriam.

A alimentação da família do meu avô, que antes era farta e baseada na carne de boi e no leite de vaca, como coalhada, leite cozido, nata, manteiga de garrafa e queijo de coalho, foi substituída por produtos lácteos derivados do leite de cabra. O caprino, por produzir leite, ser de menor porte e ser mais resistente à seca, foi escolhido para fornecer alimentação básica à família. O leite de cabra era também fornecido para os filhos dos agregados (trabalhadores meeiros que moravam na propriedade). Com o passar do tempo, as reservas de pastagens nativas da fazenda foram minguando, de modo que, ao chegar o mês de outubro de 1958, o estoque de alimentos ficou muito reduzido e o gado começou a morrer. Outubro foi o mês da desesperança, o mês que meu avô se convenceu que não restava mais nada a fazer, a não ser esperar a morte de todo o rebanho.

Ele não cruzou os braços, continuou na luta inglória de alimentar o gado, mas com o único objetivo de diminuir o terrível sofrimento das reses, provocado pela fome e pela sede. Meu avô se condoía com o urro lamurioso e triste do gado com fome e, muitas vezes, ia às lágrimas. Foi curioso observar que uma seca desorganiza o calendário das tarefas que são realizadas em uma fazenda de criar gado bovino, pois os eventos anuais de apartação dos garrotes das mães, da castração dos novilhos e a ferra do rebanho não são realizados nos anos de seca catastrófica.

Na casa grande, minha avó não mais fazia os grandes e saborosos queijos de coalho, coalhada e manteiga da terra com leite de vaca. Naquele ano de seca, só se usava leite de cabra. Às seis horas da tarde, depois da labuta exaustiva de alimentar o rebanho , meu avô tirava o chapéu e o gibão de couro, chamava minha avó, meus tios e os agregados da fazenda com suas famílias para a sala da frente do casarão da fazenda , onde situava-se o santuário (oratório), para rezar, suplicando a Deus força e entusiasmo para continuar o estafante trabalho de tentar salvar o gado.

Pedia a São José que mandasse chuva, o quanto antes, para fazer rama (brotos e folhas novas) e salvar o rebanho. Pedia a Deus esperança e ânimo para não esmorecer diante da brutal dificuldade. No espaçoso alpendre da frente da casa grande da Fazenda Aracati, havia três tornos de armar rede ocupados com os arreios e cela do cavalo de meu avô e com o cilhão e arreios da égua de minha avó. Um dos tornos era usado para pendurar o chapéu, a véstia (gibão, perneira, guarda-peito, luvas e guarda- pés) e o chicote de pimba de boi usados pelo meu avô. A natureza tornara-se ingrata. A caatinga caducifólia, quase totalmente desfolhada e seca, exibindo aqui e ali algumas poucas plantas com copas verdes, como juazeiro e canafístula, que já estavam podadas pelos vaqueiros, exibindo, portanto, pouquíssimas folhas verdes, eram a paisagem típica na seca. O chão desnudo, sem nenhuma cobertura de vegetação herbácea verde ou seca, completava a paisagem. O Rio Aracatiaçu (que corta a fazenda) e as lagoas estavam totalmente sem água. A cacimba cavada na areia do leito do rio apresentava pouca água. O céu azul, sem nenhuma nuvem para abrandar o calor estafante, provocado pelo sol incandescente era constante.

No período da seca, os animais nativos e os domésticos não se reproduziam devido à limitação de alimentos. A natureza viva parecia morrer e as rochas dos serrotes e os solos ressequidos, sem vegetação, refletiam, com muita força, a luz e o calor do sol brilhante. A tristeza dos animais magros e famintos contagiava os moradores da fazenda. A desgraça estava generalizada. Tudo estava reduzido a um fio de esperança de se ter um bom inverno (período chuvoso) no próximo ano. O sofrimento, que alterou tudo na rotina da propriedade, só não diminuiu a fé em Deus dos habitantes da fazenda Aracati, pois quanto mais diminuía o rebanho, mais se aumentava as rezas. Depois deste terrível seca, veio a fartura, a bonança e a multiplicação do rebanho por seguidos anos chuvosos até a próxima seca de 1970.

INFORMES ACJUS

HISTÓRIA QUE SE ETERNIZOU

Casamento de Jerônimo Vingt-un Rosado Maia com América Fernandes – Jornal O Mossoroense 11 de outubro de 1947 – Nº 59

O ACADÊMICO EDILSON GONZAGA DE SOUZA JÚNIOR, NA TV CÂMARA

TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias.

Ricardo Alfredo vem apresentando uma serie de programações especiais com diversos vídeos e entrevistas no programa da TV Câmara de Mossoró no RN. É só assistir e verificar pelas redes sociais, principalmente no Youtube.

Estiveram conosco no programa TV CÂMERA – Memória Acadêmica – Trajetórias

O médico e escritor Paulo Negreiros

O advogado e escritor Edilson Gonzaga de Souza Júnior.

PESQUISADOR E ESCRITOR RICARDO ALFREDO

Leia e ore comigo – Salmo 25

1 A ti, SENHOR, levanto a minha alma.

2 Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim.

3 Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti; confundidos serão os que transgridem sem causa.

4 Faze-me saber os teus caminhos, Senhor; ensina-me as tuas veredas.

5 Guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação; por ti estou esperando todo o dia.

6 Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade.

7 Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões; mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor.

8 Bom e reto é o Senhor; por isso ensinará o caminho aos pecadores.

9 Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho.

10 Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos.

11 Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande.

12 Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher.

13 A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra.

14 O segredo do Senhor é com aqueles que o temem; e ele lhes mostrará a sua aliança.

15 Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede.

16 Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito.

17 As ânsias do meu coração se têm multiplicado; tira-me dos meus apertos.

18 Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados.

19 Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel.

20 Guarda a minha alma, e livra-me; não me deixes confundido, porquanto confio em ti.

21 Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti.

22 Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias.