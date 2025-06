Pré-candidato à Presidência da Colômbia permanece na UTI após cirurgias

O senador colombiano, Miguel Uribe, passou por procedimentos na cabeça e na coxa esquerda, mas permanece na UTI enquanto os médicos tentam estabilizar sua condição, segundo comunicado do hospital Santa Fe Foundation.

A condição atual do senador é de máxima gravidade e o prognóstico é reservado.

Uribe, um potencial candidato à Presidência, foi baleado durante um evento de campanha em Bogotá no sábado (7). A informação foi confirmada pela esposa de Uribe e autoridades do governo e do partido.

A Procuradoria-Geral da República da Colômbia informou em comunicado que “um menor de 15 anos foi preso portando uma arma de fogo tipo pistola Glock (9mm)”.

O presidente Gustavo Petro ordenou uma investigação para apurar quem ordenou o atentado contra Uribe.

Miguel Uribe, de 39 anos, é membro do Partido Conservador, de oposição Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente colombiano Álvaro Uribe. Apesar do sobrenome comum, os dois homens não têm parentesco.

A mãe de Uribe, a jornalista Diana Turbay, foi morta em 1991 durante uma operação de resgate após ter sido sequestrada pelo cartel de Medellín de Pablo Escobar.

A Colômbia está há décadas envolvida em um conflito entre rebeldes de esquerda, grupos criminosos descendentes de paramilitares de direita e o governo.