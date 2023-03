Prazo para seleção de rádios comunitárias é prorrogado por 60 dias

ASCOM/Ministério das Comunicações

O Ministério das Comunicações (MCom) prorrogou o prazo para que fundações e associações sem fins lucrativos participem de editais para executar o serviço de Radiodifusão Comunitária. Entidades presentes em 216 municípios dos 23 estados brasileiros terão até o dia 13 de maio para se inscreverem no processo. A nova data foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A seleção das rádios comunitárias promovida pela Pasta irá beneficiar mais de 7,8 milhões de pessoas que vivem nas regiões. O serviço é executado em canais em Frequência Modulada (FM) e as outorgas concedidas terão validade de 10 anos, sem direito de exclusividade.

“Estamos prorrogando o prazo dos editais de rádios comunitárias para garantir que mais entidades possam participar da seleção e possibilitar que o serviço atinja a maior quantidade de cidades no país. É prioridade da nossa gestão fortalecer este o serviço, porque possibilita uma maior participação social, acesso à informação, cultura e entretenimento”, destacou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

EDITAIS PRORROGADOS:

– Edital nº 208 / 2022

– Edital nº 209 / 2022

– Edital nº 211 / 2022

Os estados contemplados com os editais publicados pela Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (Secoe) do Ministério das Comunicações (MCom) são: Minas Gerais (28 municípios), São Paulo (25), Bahia (22), Rio Grande do Sul (20), Paraná (16), Rio Grande do Norte (13), Ceará (12), Maranhão (12), Pernambuco (11), Piauí (11), Santa Catarina (10), Goiás (7), Pará (6), Paraíba (6), Rio de Janeiro (3), Alagoas (3), Mato Grosso (3), Sergipe (2), Espírito Santo (2), Amazonas (1), Mato Grosso do Sul (1), Rondônia (1) e Tocantins (1).

ETAPAS – Para participar da seleção, as fundações ou associações sem fins lucrativos deverão enviar à Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (Secoe) a documentação exigida no edital e o formulário eletrônico. Para preencher o formulário é necessário ter o cadastro no site Gov.br que dá acesso aos serviços eletrônicos do Governo Federal. O requerimento pode ser enviado por qualquer pessoa física, desde que apresente documentos que comprovem possuir poderes para representar a fundação ou associação comunitária interessada.

Após o fim do prazo indicado, a Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (Secoe) irá analisar a documentação enviada pelas entidades. Todo o processo de seleção das entidades será feito de forma eletrônica.