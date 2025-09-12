Prazo para inscrições no Circuito Esportivo Mossoroense acaba nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira (12), o prazo para que interessados inscrevam suas equipes na terceira edição do Circuito Esportivo Mossoroense (CEM). As inscrições podem ser feitas de forma virtual, pelo endereço www.cem.mossoro.rn.gov.br, ou presencialmente na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sesporte), que funciona no Ginásio Pedro Ciarlini, até às 17 horas.

Futsal, com 32 times, e futebol de campo, com 24, já preencheram o limite de inscrições para esta edição do CEM.

Ainda há vagas para equipes masculina e feminina de voleibol, basquete e handebol. As equipes podem inscrever atletas a partir dos 16 anos de idade.

A novidade deste ano é que, além de troféus e medalhas, os primeiros colocados de cada modalidade dividirão uma premiação total de R$ 28 mil em dinheiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 2140-6083.