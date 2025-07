Prazo para cadastro de comerciantes na Festa do Bode encerra-se nesta terça-feira

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), reforça as diretrizes para credenciamento de comerciantes na edição da Festa do Bode este ano que vai até esta terça-feira (29).

As inscrições dos pretensos autorizatários seguem nesta terça, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania, situado na Av. Rio Branco, s/n, Centro, Mossoró–RN, ou por meio de formulário on-line, através do link: https://forms.gle/yVkSKqaM4DstNKw16, nos mesmos dias descritos.

Os interessados no cadastramento deverão apresentar:

I – RG e CPF (ou CNH), se pessoa física, e CNPJ, se pessoa jurídica;

II – comprovante de residência atualizado (para pessoas físicas) emitido nos últimos 90 (noventa) dias.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) tem prazo previsto para apresentação da relação dos autorizatários no site da Prefeitura de Mossoró (www.prefeiturademossoro.com.br), no dia 30 de julho. Em seguida, nos dias 31 de julho e 1º de agosto erá realizado o credenciamento, também no auditório da Estação das Artes.