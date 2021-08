PRÁTICAS NOVAS E VELHAS

Participei ontem da inauguração do Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa, da Faculdade Católica do RN.

Fica ali na avenida Duodécimo Rosado, no prédio onde, quando eu era menino no Rabo da Gata, funcionava uma escola com o mesmo patrono.

O empreendimento ficou lindíssimo, funcional, e sem dúvida prestará relevantes serviços à comunidade, com atendimentos gratuitos nas áreas de psicologia, fisioterapia, nutrição e direito.

Essas, as novas e boas práticas pelas quais parabenizo o bisco Dom Mariano Manzana e os padres Sátiro Cavalcanti, Charles Lamartine e Flávio Augusto.

As velhas práticas ficaram a cargo de dois convidados: o prefeito Allyson Bezerra e a governadora Fátima Bezerra, que bombardearam os presentes com discursos longos e de conteúdo eminentemente político.

FOI SEM QUERER QUERENDO

Bolsonaro jura de pés juntos, mãos postas e olhos rútilos que, sem querer querendo, seus comandantes militares marcaram um desfile de blindados para hoje, em Brasília. Por coincidência, mesmo dia agendado, na Câmara dos Deputados, para votação da emenda constitucional que trata do voto impresso. O Messias está cada vez mais parecido com o Chaves.

PESQUISA

As pesquisas políticas estão troando em Mossoró. Pelo que se sabe, há surpresas e reviravoltas entre os mais votados para a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal. Aparentemente, reflexo da campanha de 2020 e da derrota da Rosa para o Menino. Aguardemos as divulgações.

RENÚNCIA

Andrew Cuomo renunciou ao cargo de governador de Nova York em razão de estar sendo investigado por assédio sexual. Além de comentários grosseiros, ele teve contatos físicos não consentidos, em “tentativas frustradas de ser afetuoso”. No Brasil, como diria um amigo, “apalpar as partes pudendas” de alguém, na marra, pode configurar crime de estupro.

RACISMO

Entre os releases da assessoria de comunicação social da Assembleia Legislativa do RN, encontrei um que falava sobre a aprovação do projeto de lei do deputado Francisco do PT que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por crime de racismo para cargos em comissão no RN.

LACUNAS

Fiquei sem entender se a vedação exige o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, se prevê tempo, digamos, para reabilitação e se inclui injúria racial. Iniciativa importante, gostaria de ler na integralidade, inclusive para promover debates em sala de aula.

INVEJA

Queria ter escrito o título da matéria publicada na revista Consultor Jurídico sobre o desfile dos transformers. Diz assim: “MUSEU BÉLICO – Chefes militares mostram ao mundo o desaparelhamento bélico do Brasil”. Alguns dos veículos, segundo a notícia, foram usados nas guerras do Vietnã e do Iraque. Pensei que a inspiração viesse de Kim Jong-um.

FUNDAÇÃO VINGT-UN ROSADO

Dix-sept Sobrinho, presidente da Fundação Vingt-un Rosado, informa que a entidade está em pleno funcionamento no 3º andar da Biblioteca Ney Pontes Duarte, com acervo disponível para pesquisa, empréstimo, venda e doação. Mais informações no site www.colecaomossoroense.org.br ou no local com o editor Eriberto Monteiro. E viva Vingt-un!

URNA COMUNISTA

“Depois de tanto prometer”, diz o chargista André Guedes, “FINALMENTE o presidente consegue as provas de que precisava para implementar o voto impresso em 2022!”. A denúncia é chocante. Confira:

CADEIA

“Ou você toma a vacina, dentro de dois meses, ou vai para a cadeia”, essa foi a decisão anunciada pelo juiz Christopher Wagner, de Ohio (EUA), a Brandon Rutherford, 21, condenado por posse de drogas. A vacina contra Covid-19 foi condição para a suspensão condicional do processo do jovem. Quem não se imuniza põe a própria vida e a dos outros em perigo.