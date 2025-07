Praças militares aprovam novo modelo de estrutura de carreira apresentado pelo Governo

Após cinco horas de diálogo construtivo entre o Governo do Estado e as associações representativas dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, foi possível construir uma proposta de consenso que representa um avanço importante para a valorização desses profissionais.

O ponto central dessa proposta é o reconhecimento, por parte do Governo do Estado, da necessidade histórica de reparar distorções na carreira dos praças militares, destacou Pedro Lopes, Secretário da Administração. “Durante décadas, muitos profissionais ficaram estagnados em suas funções, chegando à reserva sem qualquer possibilidade real de progressão, mesmo após anos de dedicação ao serviço público”, relatou o Secretário.

Essa realidade começou a mudar a partir de 2019, com a gestão da governadora Fátima Bezerra, que passou a cumprir a legislação existente e avançar na pauta de valorização. Agora, com a nova proposta de reestruturação da carreira, será possível que todos os praças cheguem até a patente de subtenente, respeitado o tempo mínimo de 24 anos de serviço.

Trata-se de uma proposta equilibrada, que alia responsabilidade com as contas públicas e justiça com os homens e mulheres que atuam na linha de frente da segurança pública no Rio Grande do Norte, pondera o Secretário Pedro Lopes.

O Governo reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores e com a construção de uma segurança pública mais justa, eficiente e humanizada para toda a sociedade potiguar.