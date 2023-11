Potiguares terão menos dias de folga em 2024; confira calendário de feriados

Os potiguares terão menos feriados prolongados em 2024, na comparação com o ano de 2023. De um total de nove feriados nacionais, apenas três vão ser vizinhos de um fim de semana, caindo em uma segunda ou sexta-feira.

São eles: o da Confraternização Universal, em 1° de janeiro; o da Paixão de Cristo, em 29 de março; e o da Proclamação da República, no dia 15 de novembro. Em 2023, ocorreram sete folgas prolongadas.

Ano bissexto (com 366 dias), 2024 ainda terá quatro feriados nacionais que vão cair no fim de semana.

Também não há previsão de feriado prolongado quando se consideram as datas de folgas estaduais do Rio Grande do Norte e municipais de Natal.

O feriado estadual dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, celebrado no dia 3 de outubro, cairá numa quinta-feira, assim como o feriado municipal, em Natal, da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Apresentação, em 21 de novembro.

Outras cidades potiguares possuem feriados municipais que não foram contabilizados no levantamento.

Ponto Facultativo

Incluídos os pontos facultativos nacionais, válidos para servidores públicos, o número de folgas aumenta. Algumas das datas são prolongadas, como é o caso do carnaval, que será em fevereiro.

O calendário oficial com as datas dos feriados nacionais e pontos facultativos de 2024 ainda não foi divulgado pelo governo federal, mas o g1 listou as datas de acordo com o que foi determinado neste ano (veja as listas ao final da reportagem).

A previsão é de que tanto o governo federal, o governo do estado e a prefeitura de Natal publiquem os calendários oficiais de feriados e pontos-facultativos de 2024 até o fim de dezembro.

🗓️ Veja as datas dos feriados previstos para 2024

Data Feriado Dia da semana

1° de janeiro Confraternização Universal segunda-feira

29 de março Paixão de Cristo Sexta-Feira Santa

21 de abril Tiradentes domingo

1º de maio Dia Mundial do Trabalho quarta-feira

7 de setembro Independência do Brasil sábado

3 de outubro (estadual) Mártires de Cunhaú e Uruaçu quinta-feira

12 de outubro Nossa Senhora Aparecida sábado

2 de novembro Finados sábado

15 de novembro Proclamação da República sexta-feira

21 de novembro (em Natal) Padroeira da cidade quinta-feira

25 de dezembro Natal quarta-feira

🗓️ Pontos facultativos nacionais em 2024

Data Feriado Dia da semana

12 de fevereiro Carnaval segunda-feira

13 de fevereiro Carnaval terça-feira

14 de fevereiro Carnaval Quarta-Feira de Cinzas

30 de maio Corpus Christi quinta-feira

28 de outubro Dia do Servidor Público segunda-feira