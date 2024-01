Potiguares têm destaque nas provas de redação e matemática do Enem 2023

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foram divulgadas nessa terça-feira (16) e mostraram o bom desempenho dos potiguares. O Enem é o principal meio para conseguir uma vaga nas instituições de ensino superior públicas e privadas. As inscrições para o (Sisu) 2024 começarão no dia 22 de janeiro, com 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de ensino.

Em Natal, alguns estudantes conseguiram obter mais de 900 na redação. O colégio CEI Romualdo Galvão e Roberto Freire teve mais de 100 estudantes com nota superior a 900 na redação, como a aluna Ana Luisa Borges, de 18 anos, que tirou 960. A jovem iniciou a preparação em 2023, ainda no 3° ano do ensino médio, na escola onde estudou, o CEI. Para ela, o apoio da escola foi muito importante para continuar motivada na preparação.

“O pré foi muito especial. Apesar de ter abdicado de muita coisa, eu senti o apoio da escola em todas as matérias, e com certeza eu não teria tirado uma nota tão alta sem eles”, explica. Com muitas redações feitas ao longo do ano, principalmente usando as plataformas que o CEI disponibiliza, Ana Luisa se manteve focada na preparação e garante que esse é o segredo para obter uma boa nota: treinar bastante e resolver muitas questões dos exames anteriores.

Para manter o ritmo nos estudos, Ana Luisa fazia uma redação por semana, mas quando faltava um mês para o ENEM, ela passou a escrever duas. Mais uma dica é a de usar filósofos ou sociólogos como exemplos no texto. Ana Luisa citou o sociólogo Max Weber.

Outro exemplo do CEI Romualdo Galvão é o estudante Igor Lima, de 18 anos, que teve 980 na redação. Igor almeja o curso de medicina na UFRN/Natal ou UERN/Mossoró. Segundo o candidato, apesar de ter se esforçado muito durante o ano para realizar a prova, foi uma surpresa alcançar uma nota tão alta. Ele conta que após o exame, ficou muito nervoso e ansioso, mas recebeu apoio do CEI e da família para ficar mais calmo. “A dica que eu dou é valorizar as pequenas coisas nesta etapa. Não só estudar, mas também ter momentos de diversão com os amigos e familiares”, expressa.

Não só em redação os potiguares foram bem. Em ciências exatas, a prova de matemática, um deles conseguiu finalizar a prova com 44 acertos, batendo a pontuação de 958,6. Trata-se de João Henrique Moura, de 18 anos, que é aluno do Marista. João Henrique fez o exame sabendo o que queria: medicina na UFRN. Este foi o primeiro ano que ele fez a prova do Enem para valer.

De acordo com João Henrique, para obter esta pontuação ele se esforçou muito durante a preparação. “Nos anos anteriores, eu já me dedicava um pouco, porém no último ano decidi focar totalmente. Quando fazia as questões e errava, eu via a resolução, procurava saber o que foi que errei. Isso foi o diferencial. Exercitei com muitas questões separadas e também nos simulados”, conta.

Após ver o resultado das notas, a felicidade tomou conta dele e da família. Esse é mais um passo para ficar mais perto de ingressar no curso de Medicina. “Minha mãe ficou muito orgulhosa de mim”, continua.

João Henrique recomenda muitos exercícios para quem vai tentar o Enem 2024. “Fazer simulados é indispensável. Outra coisa é se conectar com os professores, pois assim o aprendizado será mais fácil. Ter o suporte da escola e professores ajuda a manter a motivação”, diz.

Redação

O Rio Grande do Norte teve seis candidatos que obtiveram nota máxima na redação, dentre eles a estudante Natália Ludimila Silva de Araújo, de 21 anos, natural de Acari/RN e Letícia Vicente da Silva, de 17 anos, de Mossoró. Natália Ludimila estudava no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), em Currais Novos. Já Letícia Vicente era aluna da escola Diocesano, em Mossoró.

Natália Ludimilla havia terminado o ensino médio em 2021, mas não tinha alcançado sua meta nas notas. Por isso ela decidiu continuar estudando nos anos de 2022 e 2023 para realizar seu sonho e entrar em medicina. “Ano passado foi o período em que eu mais me dediquei. Durante a preparação eu costumava fazer duas redações por semana. Eu tentava fazer um simulado por semana para recriar da melhor forma possível o ambiente do Enem mesmo estando em casa. Para me adaptar ao tempo e ao nervosismo que eu enfrentaria no dia oficial da prova”, explica.

A principal sugestão que Natália tem a dar aos estudantes é persistir nos estudos e praticar o que é estudado. “Eu obtive notas anteriores que não foram satisfatórias e, a partir disso, busquei melhorar e praticar mais e mais a minha escrita e a simular, da melhor forma que conseguia, em casa, a escrita da redação no tempo que eu estipulava como meta”, relembra a estudante.

Para conseguir essa pontuação, Letícia Vicente conta que os estudos foram diários. No entanto, a saúde mental sempre ficou em primeiro lugar. Apesar de estudar de domingo a domingo, ela também preservava alguns momentos para se divertir e ter lazer.