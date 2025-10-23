Potiguares receberão R$ 7,3 milhões em restituições do IRPF em outubro; consulta abre amanhã

A partir das 10h desta sexta-feira (24), o lote residual de restituição do Imposto de Renda (IRPF) do mês de outubro de 2025 estará disponível para consulta. Esse lote contempla restituições de declarações 2025 transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário das restituições será realizado ao longo do dia 31 de outubro. Somente no Rio Grande do Norte, 2.402 contribuintes serão contemplados com o montante de R$ 7.299.572,94, segundo a Receita Federal.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Tribuna do Norte