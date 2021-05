Potiguar se associa à MRD Consulting e vai comandar filial do Nordeste

O potiguar André Macedo, contador, advogado e especialista em Direito Tributário e Gestão Pública, tornou-se sócio da MRD Consulting. A empresa é especializada em gestão executiva e assessoria a grandes e médias companhias, tem sede em São Paulo e filial em Lisboa (Portugal). Macedo passa a gerenciar, a partir de Natal, o escritório que será a base de atendimento para toda a região Nordeste.

André Macedo é nome conhecido do mercado potiguar. Foi Secretário de Tributação do Município do Natal entre 2009-2012 e, atualmente, é Consultor em Finanças e Tributação, tanto na esfera pública, atuando como Assessor Técnico da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF), como na área privada, trabalhando para o mercado de Varejo e Franquias. Ele também é diretor da Conta Contabilidade e Consultoria.

“Acreditamos que esta união será muito produtiva, pois há um enorme potencial de negócios no Nordeste. A grande arma será aliar uma cultura executiva de excelência, que já é marca da MRD, com um amplo entendimento da cultura local que envolvem os negócios, além de estar mais próximo do cliente”, afirma Macedo. No RN, a parceria já tem como cliente a rede de lojas de departamentos Rio Center.

Fundada em 2012, a MRD Consulting acumula projetos de gestão que somam quase R$ 900 milhões em faturamento. Na carteira, tem R$ 205 milhões negociados em projetos de Fusões & Aquisições; mais de R$ 3 bilhões em receita de empresas assessoradas; e administra cerca de R$ 300 milhões em dívidas.

Europa e África no radar

Recentemente, a MRD inaugurou a primeira filial em Portugal. O escritório português atua como uma ponte entre os dois mercados, apoiando tanto empresários brasileiros dispostos a expandir negócios como investidores europeus interessados em conhecer as oportunidades do Brasil. “Estamos constantemente em busca de expansão dos negócios da MRD e a localização dessas filiais é estratégica para abrir portas importantes”, diz Marcos Rodrigues, sócio e cofundador da MRD.