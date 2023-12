Potiguar que ganhou novo coração há 24 dias recebe alta hospitalar: ‘Vida nova’

José Valdson Florêncio de Souza, potiguar de 34 anos que ganhou um novo coração no dia 5 de dezembro, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (28). Ele vai passar o réveillon em casa, ao lado da família, após passar 83 dias internado.

“Vou aproveitar a virada de ano para 2024 com vida nova, com uma nova perspectiva de vida, com um coração novo”, comemorou o eletricista de carros.

A chegada de Valdson em sua casa, localizada no bairro de Felipe Camarão, na Zona Oeste de Natal, foi comemorada por familiares e vizinhos.

Valdson foi diagnosticado com coração crescido e entrou na fila para o transplante no dia 24 de novembro. Dois meses depois de internado, sendo 10 dias na UTI, ele recebeu o novo órgão em uma cirurgia que durou aproximadamente 8h. O doador foi um homem de 35 anos, de João Pessoa, vítima de um AVC isquêmico.

“Quero agradecer ao ‘sim’ da família que doou o coração. Hoje eu estou vivendo um milagre”, agradeceu o eletricista.

Transplantes no RN

Este foi o 6º transplante de coração realizado no Rio Grande do Norte desde a retomada dos procedimentos no ano passado. Em 2023, 4 corações foram transplantados.

O RN é o 5º estado do Nordeste que mais faz doações de órgãos. A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) regula a captação de órgãos, prioritariamente, em duas unidades da rede estadual: no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal, e no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.