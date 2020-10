Potiguar Nanda Lynn conquista vaga no The Voice Brasil

Natal/RN – 30 de outubro de 2020 – Selecionada entre milhares de candidatos, a cantora Nanda Lynn conquistou, na noite dessa quinta-feira (29), a sua vaga na nova temporada do programa The Voice Brasil, da Rede Globo. A potiguar apresentou a música ‘Meu Talismã’, de Iza, e conquistou a intérprete da canção que adorou a versão. “Obrigada pelo carinho, por escolher essa música. Adorei essa versão”, comentou a técnica.

“Não sei nem como começar isso aqui, é tanta emoção em dizer: ESTOU NO THE VOICE BRASIL 2020 . Quem me conhece sabe o tanto que eu já sonhei e lutei pra conseguir chegar aqui e meu coração está em festa em poder realizar esse sonho! Obrigada @redeglobo @thevoicebrasil @torcuato_mariano e a minha técnica maravilhosa por ter acreditado em mim @iza”, escreveu Nanda em seu perfil oficial no instagram.

A cantora potiguar segue na competição e promete levar muita emoção com sua voz para as próximas etapas do programa. Cantora profissional desde os 16 anos, Nanda já passou por várias bandas de Natal, cantando em eventos, boates e bares. Em 2015, lançou sua carreira solo no universo da música pop, fez show de abertura para a cantora Anitta em Mossoró e em Natal, cantou no Miss Rio Grande do Norte, Carnatal Kids e outros eventos. Com seu trabalho autoral, Nanda leva a alegria do pop com muita dança e emoção na sua voz marcante.

Confira a apresentação de Nanda no link: https://globoplay.globo.com/v/8981987/.