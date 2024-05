Potiguar Italo Ferreira é campeão em Teahupoo

O mar de Teahupoo, no Taiti, proporcionou um dos momentos mais espetaculares da história da WSL nesta quinta-feira. Em um dia de ondas pesadas, perigosas e deslumbrantes, os surfistas brasileiros se redimiram depois de um início de ano abaixo da média no Circuito mundial de Surfe. Com grande atuação, Gabriel Medina perdeu na semifinal para John John Florence depois de tirar uma nota 10 nas quartas. Italo Ferreira surfou contra o algoz de Medina na grande final da sexta etapa e vingou o compatriota. O potiguar dominou a decisão e foi campeão pela primeira vez nas ondas de Teahupoo com placar de 17.70 a 17.16.

O atual campeão olímpico não deu espaço para John John Florence na final e foi soberano ao conquistar seu primeiro título nas ondas do Taiti. A etapa de Teahupoo não serviu apenas para distribuir pontos no ranking do Circuito Mundial de Surfe, foi um bom treinamento para os Jogos Olímpicos, já que essa onda será o palco das Olimpíadas. Italo Ferreira não conseguiu se classificar para os Jogos – Gabriel Medina, Filipe Toledo, João Chianca, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel vão representar o Brasil.

John John Florence raramente comete erro na bateria, ainda mais em condições épicas em Teahupoo. Mas, no início da bateria, o havaiano sofreu uma queda importante na onda, o que abriu espaço para Italo vir na de trás e tirar 8.93.

Italo conseguiu outra boa nota no meio da bateria ao tirar 8.77 em um bom tubo. John John ficou perdido durante quase toda a disputa, mas, faltando menos de cinco minutos para acabar, o havaiano achou a melhor onda da bateria na visão dos juízes. Fez 9.33 e ficou precisando 8.37 para virar a bateria.

O brasileiro conseguiu segurar o resultado até o final e conquistou o título da sexta etapa do Circuito Mundial de Surfe. Desde 2021 sem levantar troféu, Italo volta a conquistar um campeonato na elite da WSL. O potiguar sobe 11 posições e chega ao quinto lugar no ranking do tour. Italo é o quarto brasileiro a conquistar a etapa de Teahupoo. Ele se juntou ao Bruno Santos (2008), Gabriel Medina (2014 e 2018) e Miguel Pupo (2022).