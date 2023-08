Potiguar foi morto por estrangulamento em Foz do Iguaçu, aponta IML

De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), o potiguar Kauet Henrique Santos do Nascimento, de 20 anos, foi morto por estrangulamento. Ele, que foi encontrado morto na segunda-feira (7) na cidade de Foz do Iguaçu (PR), residia em Natal e era vendedor de Iphones. A principal linha de investigação da Polícia Civil é de que o crime se trata de uma extorsão seguida de morte. As informações são do jornal Tribuna do Norte.

Segundo o delegado Rodrigo Silva de Souza, responsável pela investigação do caso, a vítima foi coagida a fazer transações financeiras no montante de R$ 85 mil antes de ser morta.

“A partir do encontro do cadáver, a natureza da investigação mudou. Agora a gente está investigando uma extorsão qualificada pelo resultado morte. Até para a população saber: não é um latrocínio, é uma extorsão qualificada – e isso já está comprovado pelos comprovantes enviados pela família – porque ele foi coagido a realizar algumas transações bancárias”, disse o delegado.

Kauet estava desaparecido desde a última sexta-feira (4), quando ele parou de responder as mensagens e tentativas de contatos de seus familiares, que realizaram uma vaquinha virtual para levantar o valor necessário para trazer o corpo do vendedor. Segundo a mãe do rapaz, o corpo dele chegar a capital potiguar na madrugada desta quinta-feira (10).