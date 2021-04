POTIGUAR FOCANDO O SEGUNDO TURNO – POR SÉRGIO OLIVEIRA

A volta do Toque Esportivo

Pode botar seu time em campo, chutar a bola no canto, eu estou voltando. Pode levar a jogada pela linha de fundo, pois se tem esporte no mundo eu estou voltando. Eu estou pronto, firme, forte e vivo. Pois se tem toque de letra na área marcando um gol de placa, esse toque é o esportivo. Pois é, tirando onda e tentando fazer rima, embora não seja essa minha praia, eu quero apenas manifestar a minha alegria de retornar as páginas, seja qual for o formado, do jornal O Mossoroense. Minha casa durante 31 anos, se não falha a memória e a minha péssima qualidade em trabalhar com os números, estamos de volta depois de uma breve ausência depois dos caminhos online enveredados por esta folha centenária. Agradeço ao amigo Cid Augusto pela confiança e aqui estamos para conversamos sobre o esporte nesse espaço. Espero não ser atrapalhado pelo ferrugem e, acima de tudo, espero contar com o acesso e leitura dos amigos. Forte abraço a todos e vamos à luta mais uma vez.

POTIGUAR FOCANDO O SEGUNDO TURNO

Depois de um começo ruim de Campeonato Estadual, a equipe do Potiguar conseguiu uma boa sequência de três vitórias, porém perdeu seu último compromisso pelo primeiro turno. Com o time modificado por conta da contusão do bom goleiro Caio Borges e a ausência do treinador Luciano Quadros cumprindo suspensão, parece que o time perdeu o foco e acabou goleado. Minha dica, nada de desespero.

O importante agora é focar naquilo que vinha dando certo nas três vitórias em sequência, tentar passar confiança para o jovem goleiro Enzo, titular na última partida e, no mais, buscar somar pontos contra aqueles adversários do mesmo nível. Apesar da fase não se boa, ABC e América sempre surgem como favoritos pela história que os dois possuem no certame regional. O Potiguar no segundo turno é, pontuar nos jogos dentro de casa e, principalmente, contra aqueles adversários, digamos assim, menos qualificados em relação aos dois grandes da capital.

FINALISTAS

Definidos os dois finalistas do primeiro turno (Copa Cidade do Natal), do Campeonato Estadual no RN. América somando, 16 pontos, e o Globo com 14, voltam a campo no domingo, 02 de maio, para fazer a decisão. Na rodada que definiu os dois classificados os estes foram os resultados: América 4×0 Potiguar; Globo 2×2 Força e Luz e fechando a rodada com mais uma goleada, ASSU 0x6 ABC. Apesar da vitória o alvinegro dependia de resultado negativo de América ou Globo.

LIBERTADORES

Com exceção do Santos que ainda não conseguiu encontrar seu rumo, os demais brasileiros que disputam a Libertadores das Américas começaram muito a fase de grupos. Até o Fluminense, que não fez nenhum investimento diferenciado para disputar o torneio, conseguiu passar no teste da rodada inicial. Se continuar nessa pegada poderemos avançar de fase com muitos brasileiros no páreo, inclusive se enfrentando. Lembrando que a final da última Libertadores tivemos Palmeiras e Santos, com vitória do verdão.

NORDESTÃO

No feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, é dia de mostrar serviço em campo e, em partida decisiva, as equipes do Bahia e Ceará. Chegamos a final de mais uma Copa do Nordeste, uma das competições mais simpáticas do futebol brasileiro. Conseguiu resistir, lá no começo da proposta, a própria CBF que era contrária ao torneio. Mas, o nordestino é um forte mesmo e resistiu as investidas negativas da madrasta ruim. E me atrevo a dizer, com a presença do torcedor chega a ser mais empolgante do que alguns jogos da Série A do brasileirão.

CONSTRUÇÃO

Um time em construção. Esse vem sendo a melhor definição para o time do Vasco que se prepara para sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Aos poucos a sua comissão técnica, por exemplo, vai formando um grupo e não um time para jogar em função do argentino Germán Cano, como foi na temporada passada. E esse é um ponto positivo, afinal teremos uma segunda divisão bem mais competitiva, como normalmente já acontece. Ao torcedor vascaíno eu diria que a preparação vai no caminho certo, aguardemos então o momento de colocar tudo isso em prática no jogo valendo três pontos.

OLIMPÍADAS

Como eu disse na nota sobre pandemia, o esporte amador sofre nas cidades e estados de pequenos ou nenhum investimento no setor. Porém, a situação não é a mesma quando se fala em Jogos Olímpicos. No caso, pensando só no dinheiro que rola, ninguém se preocupa ou lança críticas pelo fato de haver aglomeração. O dinheiro aqui é muito e ninguém quer soltar o osso. E não me venham com discursos vazios que tem segurança, pois já tem delegação desfalcada por conta da contaminação pelo novo coronavírus. No caso, pau que bate em Chico não bate em Francisco.

RAPIDINHAS

O torcedor do Baraúnas quer saber. Quando acontecerá o seu retorno?

BOM vizinho o Mossoró Esporte Clube. Cedeu o seu Centro de Treinamento ao Potiguar.

FLAMENGO continua sendo o time a ser batido no Brasil e na América do Sul.