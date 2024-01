Potiguar e Baraúnas voltam a se enfrentar após cinco anos

Potiguar e Baraúnas voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (17), às 20h, no Nogueirão, pelo Campeonato Potiguar. O jogo marca a estreia do Potiguar na competição, enquanto o Baraúnas entra em campo para o segundo jogo, após a vitória por 2 a 0 sobre o Força e Luz.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2018, com o Potiguar vencendo de virada por 3 a 1. Ao todo, já foram 108 jogos entre as equipes, com o Potiguar vencendo 39, o Baraúnas 33 e 36 empates.

Provável escalação:

POTIGUAR

Conrado, Lucas Cipoal, Douglas, Anderson Júnior e Pedrinho; Portel, Giovanni e Walber; Sampaio, Thalisson e Pecel. Técnico: Robson Melo.

BARAÚNAS

Edson, Ketson, Gean Carlos, Cleyton e Sávio; Cleilton, Ricardinho e Chinês; Balotelli (Marcelo Júnior), Everton e Adalgiso Pitbull. Técnico: Marcelinho Paraíba.