Potiguar e ABC se enfrentam no Frasqueirão

O Potiguar enfrenta o ABC nesta quarta-feira, 21, a partir das 15h30, no estádio Frasqueirão, em Natal. O jogo de hoje marca a disputa atrasada pela quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar.

Com sete pontos ganhos e ocupando a quarta posição, o ABC está a seis pontos de distância do atual líder e vice-líder, Globo FC e América-RN. Já o alvirrubro mossoroense, que soma seis pontos e duas recentes vitórias, ocupa a sexta colocação na competição estadual.

Com narração do radialista Gilson Cardoso, a partida será transmitida pela TCM.