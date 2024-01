Potiguar de Mossoró é eliminado para o Botafogo-PB nos pênaltis na Pré-Copa do Nordeste

O Potiguar de Mossoró está eliminado na segunda fase da Pré-Copa do Nordeste. O time príncipe até conseguiu empatar no tempo normal por 1 a 1, mas nos pênaltis, os mossoroenses desperdiçaram duas cobranças e deram adeus a possibilidade de chegar na fase de grupos da competição.

A partida começou com controle do time paraibano, jogando em casa, no Estádio Almeidão, os paraibanos pressionaram mais no primeiro tempo, principalmente em chances criadas por Lenon e Dudu.

Já o time Potiguar esperava mais no seu campo de defesa. No segundo tempo, o Botafogo-PB abriu o placar logo no início. Aos dois minutos, Lenon aproveitou que o gol estava aberto e marcou para o Belo. 1 a 0.

No lance seguinte, aos cinco do segundo tempo, o Potiguar apareceu. Em cruzamento na área, Talisson, de cabeça, empatou para o time do interior do Rio Grande do Norte.

Após o empate, o Potiguar segurou o resultado, mesmo diante da pressão paraibana. Destaque para o goleiro do Potiguar, Conrado.

Nos pênaltis, o time macho perdeu duas chances com Anderson e Pecel. Pelo lado do Belo, apenas Furlan desperdiçou a cobrança, enquanto Wendel, Rosseto, Tibiri e Kiko converteram, levando o Botafogo-PB para a próxima fase da competição.