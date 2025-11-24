Potiguar de Mossoró anuncia retorno de atacante e soma 12 reforços para 2026

Tribuna do Norte

O Potiguar de Mossoró segue com o trabalho de montagem do elenco visando o ano de 2026. A diretoria do alvirrubro mossoroense oficializou o retorno do atacante Alexandre Talento, que estava no futebol da Albânia, onde atuou por Tomori Berat e FK Kukësi. O jogador, de 29 anos, é o 12º reforço anunciado pelo clube para a próxima temporada, onde a equipe só irá disputar o Campeonato Potiguar.

Alexandre retorna ao Potiguar após quatro temporadas. Ele defendeu a equipe pela primeira vez em 2021 na disputa do Estadual, quando foi artilheiro do clube na competição com sete gols marcados em 12 jogos disputados. Na carreira, Talento também defendeu Bonsucesso, Portuguesa-RJ, Atlético-GO, Duque de Caxias e Gonçalense.

Outro nome que está de volta do time alvirrubro para 2026 é o goleiro Diego Almeida, que estava no Real Noroeste e retorna para a terceira passagem pelo clube. Almeida também atuou pela equipe mossoroense em 2023 e 2024, disputando ao todo 36 partidas.

Revelado pelo Ceará, o goleiro também acumula experiência por equipes como Horizonte-CE, Nacional de Patos, Esperança de Lagos, de Portugal, NK Neretvanac, da Croácia, Campinense e Guarany-AL.

O Potiguar contabiliza 12 reforços anunciados até o momento. A diretoria também acertou a chegada do zagueiro argentino Damián Barraco, os laterais João Antônio, Ryan Weber e Fábio Almeida, os volantes Wellington Carioca e Vitor Garcia, o meia Natanael e Alex Mineiro e os atacantes Renan Santos e Pedro Furlan. O técnico será Emanoel Sacramento, que retorna para a sexta passagem no cargo.

Elenco do Potiguar para 2026