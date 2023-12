Potiguar de Mossoró anuncia reforços da base para 2024

FNF

O Potiguar de Mossoró anunciou novas contratações para a temporada 2024. O elenco profissional terá ainda o reforço de nove atletas que compõem as equipes de base. São eles os zagueiros Hudson e Pedro Paulo, o lateral-esquerdo Maurício, os volantes Gadelha e Vinícius, o meio-campo Gabriel, e os atacantes Hiago, Kauã e João Lucas. Kauã Gabriel (foto) foi artilheiro do Campeonato Potiguar Sub-17 em 2023.

Maikel Ranielle foi anunciado gerente executivo de futebol. Natural de Mossoró/RN e iniciou sua trajetória no futebol como jogador profissional no Alvirrubro em 1998. Em 2015, Maikel retornou ao Potiguar como treinador das equipes Sub-13 e Sub-15. Ele ainda tem passagens como treinador das equipes Sub-17 e Sub-20 do clube. O profissional faz parte da comissão técnica alvirrubra desde 2017, quando ocupou a função de auxiliar-técnico.

Na próxima temporada, Leylson Roberto será auxiliar técnico do Alvirrubro. Ele já ocupou cargos de fisiologista e preparador físico do Alvirrubro.

Outra novidade é o retorno do goleiro Oliveira, que em 2023 foi titular do Potiguar na pré-Copa do Nordeste e parte do Estadual, e do goleiro Ismael Silva, que passou pelas bases de Inter de Minas/MG, América/MG, ABC/RN, Ceará e Sport/PE, e como profissional no Uberaba/MG e Betim/MG.