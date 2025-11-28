Potiguar de Mossoró anuncia a contratação de 12 jogadores

Diário do RN

Após o fracasso de Baraúnas e MEC na segunda divisão, o Potiguar será o único representante de Mossoró na primeira divisão em 2026. Com uma diretoria nova, o Time Macho já definiu o novo comandante técnico e está avançando na montagem do elenco.

Desde a posse do presidente Jerônimo Jales e do vice-presidente Robson Matos, o Alvirrubro já anunciou o retorno do técnico Emanoel Sacramento, para a sua sexta passagem pelo time, e a contratação de 12 jogadores.

Uma das novidades é o argentino Damián Barraco, que atual de lateral-esquerdo e zagueiro. A lista de reforços inclui ainda o goleiro Diego Almeida; os laterais-direito João Antônio e Ryan Weber; o lateral-esquerdo Fábio Almeida; os volantes Vitor Garcia e Wellington Carioca; os meias Alex Mineiro e Natanael; e os atacantes Pedro Furlan, Renan Santos e Alexandre Talento.

O Potiguar vai realizar a sua pré-temporada entre os municípios de Felipe Guerra e Serra Negra do Norte. Um amistoso preparatório já está agendado para o dia 04 de janeiro de 2026 com o Sousa-PB, no interior paraibano.