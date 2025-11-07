Potiguar de 15 anos disputa final do Mundial de parasurf

Tribuna do Norte

O jovem potiguar Davi Lima está na final do Mundial de Parasurf da Isa, em Oceanside, na Califórnia. Na semifinal ele somou 13.84 e superou o francês Maxime Clarkin, o italiano Jacopo Luchin, e o português Camilo Abdula. A grande final está prevista para esta sexta-feira (7), 13h. David mora em Mãe Luiza, na Zona Leste de Natal, e se classificou para o mundial após ser campeão brasileiro na categoria PS-S 1, dos atletas com deficiência em membro superior do corpo que surfam em pé na prancha, em outubro.

Para conseguir viajar ele contou com a ajuda de surfistas que organizaram uma “vaquinha” na internet. “Foi muito difícil, mas graças a ajuda de muita gente eu consegui estar aqui realizando esse sonho”, disse o atleta.

No ano passado ele também se classificou para o mundial de parasurf, mas não conseguiu viajar para a competição por falta de recursos. David surfa desde o cinco anos de idade.

O incentivo veio do primo Adailtton Souza que hoje é técnico do atleta. “Meu primo que me levou para o surfe e também para a natação. Desde pequeno ele me leva pra treinar, me apoia, é meu grande incentivador”, disse Davi, que é tricampeão brasileiro de natação.

A expectativa para a grande final do Mundial está alta. “Eu estou muito feliz, é muito irado estar na final. Deus mostrou que eu sou capaz de qualquer coisa e eu vou entrar na final pra ganhar”, disse Davi.

Origens



A prática de surfe adaptado provavelmente começou informalmente com surfistas que, após lesões ou por terem deficiências congênitas, buscavam maneiras de continuar ou começar a surfar, adaptando equipamentos e técnicas.

A realização de competições foi crucial para a formalização do esporte. O primeiro grande marco competitivo foi o ISA World Adaptive Surfing Championship (Campeonato Mundial de Surfe Adaptado da ISA), que começou a ser realizado anualmente para reunir atletas de todo o mundo.