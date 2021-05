POTIGUAR CORRE RUMO À CLASSIFICAÇÃO

Na coluna anterior comentamos aqui no Toque Esportivo de omossoreosne.com.br, que no Potiguar o pulso ainda pulsa, e não erramos. Hoje vamos apostar, como nos mostra a imagem da foto acima, que o Time Macho corre firme rumo à classificação. Aliás, é bom dizer, já botou a marca de sua chuteira entre os líderes do returno, Copa Rio Grande do Norte (2º turno). Abriu a rodada do final de semana na tarde do sábado, 22, e meteu 4 a 3 no Palmeira do Agreste. E aqui ninguém alisa a titela de ninguém, o futebol mais uma vez não foi dos melhores, porém, seguindo aquela máxima de que, “futebol é resultado”, o alvirrubro vai vencendo jogos decisivos e somando os pontos necessários que, ao final da fase, poderá garantir a sua presença na decisão do turno. Assim, torcedor e torcedora, o pulso ainda pulsa, o coração bate mais forte e, é hora de mostrar cada vez mais armas esportivas o representante de Mossoró no certame estadual de 2021. Agora é aguardar o América na rodada decisiva e ser pura transpiração em campo, partir para bola como se fosse a última vacina contra o novo coronavírus, é viver ou morrer, e que a vida seja plena e longa para o Potiguar. Por enquanto, como costumava dizer o camaradinha Caby da Costa Lima – De acordo com as ordens, está tudo em ordem.

COMPETIÇÕES SUL-AMERICANAS

Vivemos uma pandemia sem tréguas, o calendário é apertado, estádios sem torcedor e a turma ainda insiste em realizar, paralelo aos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, a Copa América no nosso continente. Totalmente desnecessária. Quero acreditar que alguém vendeu esses jogos e por isso tem que realizar, independente das condições desfavoráveis do momento. O que só aumenta o erro e fortalecem os problemas.

Bastava os jogos das eliminatórias para tentar minimizar o já atropelado calendário do futebol na América do Sul. E o pior, podem escolher o país, todos estão com problemas no combate a Covid-19, principalmente aqueles que estão sendo apontados com sede dos jogos. Poderiam suspender a Copa América, o que é difícil, e assim diminuir o prejuízo para os clubes em suas competições, tanto nacional como a própria Libertadores e Copa Sul-Americana.

RETAGUARDA

Com mudanças frequentes na zaga e no goleiro titular, o Potiguar não se encontra nestas posições. A turma da linha de meio e frente pode produzir quanto for, tem sido assim até agora, que o prejuízo é certo lá na cozinha. Traduzindo, o time faz gol porém é certo sofrer alguns também. Mas, pelo quadro de momento, essa é uma situação com a qual o alvirrubro terá que conviver até seu último jogo no certame estadual, já que mudanças foram feitas aos montes, com poucos efeitos positivos Mas, enquanto sofrer gol e fizer em maior número, as coisas vão dando certo.

VIZINHOS

Nossos vizinhos cearenses vão muito bem obrigado na Copa Sul-Americana. Apenas quatro equipes se mantém invictas na competição internacional e, a representação Ceará é uma delas. Boa campanha do Vovô no certame no qual ocupa a liderança do seu grupo. Lembrando que no cenário nacional, assim como o seu maior rival, o Fortaleza, o time do Ceará figura entre aqueles que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma extraordinária evolução do futebol dos nossos vizinhos. Bem que, ABC e América, poderiam olhar pelo buraco da cerca ou por cima do muro para tentar aprender alguma coisa.

COISAS

Nas últimas edições do Toque Esportivo tenho falado um pouco daquilo que costuma-se chamar no meio de “coisas do futebol”. Situações fora das previsões que, somente nesta modalidade esportiva é mais frequente acontecer. E temos mais um registro no cenário internacional. Os milionários e extremamente qualificados elencos do Barcelona e Real Madri, ficaram para trás. O novo campeão espanhol é o time do Atlético de Madri. Nas últimas seis temporadas o título era alternado entre Ral e Berça, e agora chegou ao fim a sequência. Coisas do futebol e, muito bom que seja assim.

LUTO

O futebol hoje no Rio Grande do Norte veste luto. A morte do ex-presidente do Baraúnas, Júnior Escóssia, deixa uma lacuna enorme no esporte mossoroense. Durante muito tempo foi responsável por manter o tricolor em atividade e, não tenho dúvidas, mesmo ausente da diretoria continuava um colaborador certo quando procurado. Aliás, pelo carinho que nutria pelo Baraúnas, não precisava ser provocado, sempre se colocava como um soldado a disposição para a batalha. Pessoalmente convivi com Júnior nos tempos de boleiros na adolescência, depois na política e no futebol profissional, ele dirigente e eu jornalista. Sempre tivemos próximos, principalmente no período em que foi vereador. Que Deus receba sua alma e conforte sua família.

GOLEIRO

Com Diego passando mais tempo a disposição do departamento médico do clube e as crias do Ninho do Urubu ainda jovens para encarar tantos desafios, o treinador Rogério Ceni parece haver resolvido desfalcar seu ex-clube, o Fortaleza. As notícias que chegam do Rio de Janeiro até o estado do Ceará dizem que o goleiro do tricolor de aço, Felipe Alves, teria entrado na mira do Flamengo. A indicação, contam, é do seu técnico. Como o Flamengo andou envolvido na decisão do Campeonato Carioca, pode ser que o assunto se fortaleça nos próximos dias ou, venha morrer no próprio nascedouro.

Rapidinhas

O Potiguar chegando, sinal vermelho para ABC e América. O Globo ganhou o 1º turno.

DEU Vasco nos confrontos contra o Botafogo na Taça Rio. Os dois agora focam a Série B do brasileirão.

NINGUÉM quer. O Corinthians recebeu não de Renato Gaúcho e agora de Aguirre.