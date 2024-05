A potiguar Regiclécia Cândido da Silva conquistou a medalha de prata na prova de salto triplo do Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, em Cuiabá. A competição foi realizada no fim de semana, no Centro de Treinamento Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

Regiclécia começou a praticar atletismo em Cerro Corá, cidade onde nasceu e que fica a 150 km de Natal. Os bons resultados a levaram para São Paulo, e hoje é atleta da ADC São Bernardo.

Potiguar conquista prata no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo

Natural de Cerro Corá, Regiclécia Candido da Silva é vice-campeã em dobradinha brasileira no salto triplo, em Cuiabá. Foi a primeira medalha internacional de Regi

Por Redação do ge — Natal

13/05/2024 14h33 Atualizado há 3 horas

Regiclécia Candido da Silva e Gabriele Sousa dos Santos em dobradinha brasileira no salto triplo — Foto: Wagner Carmo/CBAt

O Ibero-Americano foi a primeira competição de Regi pela seleção brasileira e a prata conquistada foi a primeira medalha internacional dela.

A potiguar saltou 13,23m, ficando atrás de Gabriele Sousa dos Santos (EC Pinheiros), ouro com 13,68m.

– Minha primeira medalha internacional. Essa medalha é de prata, mas, para mim, vale ouro (…) Eu sou natural da cidade de Cerro Corá, no interior do Rio Grande do Norte. Comecei na escola, com meu treinador Edilson Oliveira. Eu sou muito grata a ele por tudo que fez por mim. Se ele não tivesse feito tudo que fez por mim, eu não estaria aqui – disse Regiclécia, que voltou a Cuiabá para subir ao pódio após dois quartos lugares, no Brasileiro Sub-23 e no Troféu Brasil.

Regiclécia Candido da Silva e Gabriele Sousa dos Santos em dobradinha brasileira no salto triplo — Foto: Wagner Carmo/CBAt

Regiclécia Candido da Silva e Gabriele Sousa dos Santos fizeram dobradinha brasileira — Foto: Wagner Carmo/CBAt

Edilson Oliveira, descobridor de talentos no atletismo, comemorou a conquista de Regi nas redes sociais.

– A menina da Serra de Santana driblou os obstáculos da vida e ganhou medalha de prata na sua primeira participação na seleção brasileira. Estamos todos muito orgulhosos de você. Muita coisa boa está por vir. Você é merecedora de grandes conquistas. Viva esse momento especial em sua vida. Abraço de quem sempre acreditou em você – vibrou.