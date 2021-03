Potiguar anuncia retorno do técnico Luciano Quadros

Na noite desta quinta-feira (04), o Potiguar de Mossoró anunciou em suas redes sociais o retorno do técnico Luciano Quadros. Substituindo Luis Miguel, que entregou o cargo no último domingo após a derrota para o Assu, Luciano comandará a equipe na sequência do Estadual.

A primeira passagem do gaúcho pelo clube foi em dezembro de 2019, onde comandou o time em cinco partidas que resultou em duas vitórias, dois empates e uma derrota. Luciano se apresenta ao Potiguar nesta segunda-feira (08). O primeiro compromisso será a partida contra o Globo FC, na próxima quarta-feira (10). Jogo acontece no Nogueirão, em Mossoró/RN.