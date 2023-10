Potigás prorroga prazo de inscrições para edital de patrocínios

A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) decidiu prorrogar as inscrições para o Edital Natural Como Fazer o Bem 2023/2024. Os interessados agora têm até às 18h do dia 23 de outubro para o envio dos projetos e demais documentos solicitados pelo edital. As inscrições são realizadas exclusivamente no site da Potigás.

O Edital Natural Como Fazer o Bem 2023/2024 irá selecionar projetos incentivados pela Lei Estadual 7.799 (Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo) e pelo Decreto Estadual 30.901 (Programa de Incentivo RN+ Esporte e Lazer Professor Sebastião Cunha), além de projetos sem enquadramento nas leis, com valor de até R$ 10 mil.

Serão selecionados preferencialmente projetos que tenham como público-alvo crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, juventude negra e mulheres negras, comunidades quilombolas e indígenas, povos de terreiro e a comunidade LGBTQIA+, além de projetos que contribuam com a geração de emprego e renda e a sustentabilidade ambiental.