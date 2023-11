Potigás assina novos contratos com a Petrobras

A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) assinou, na manhã desta terça-feira, 31, novos contratos de aquisição de gás natural com a Petrobras. Os contratos, de cerca de R$ 536 milhões, têm validade até o final de 2034, em um volume de 100 mil metros cúbicos a partir do próximo ano e mais 20 mil a partir de 2026.

Os contratos são para atendimento do mercado cativo da distribuidora e reforça a parceria comercial entre as empresas.

“A Potigás tem trabalhado com um portifólio de supridores, o que nos possibilita ter competitividade no preço de aquisição da molécula. Ter um contrato com a Petrobras, sobretudo um contrato de longo prazo como o que assinamos, é ter segurança para o nosso portifólio e estabilidade dos nossos preços”, explica Marina Melo, diretora-presidente da distribuidora.

Atualmente a Potigás mantém contratos com a Potiguar E&P, Petrobras e Galp, em um volume diário de 277 mil metros cúbicos por dia. A contratação é independente da chamada pública para aquisição de gás natural que está em andamento.