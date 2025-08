Posto e Prefeitura devem adotar medidas para descontaminar área afetada por vazamento de derivados de petróleo

De acordo com informações presentes no processo, a contaminação da área foi confirmada por meio da detecção de substâncias como benzeno, xilenos e hidrocarbonetos totais de petróleo (TPH) em concentrações superiores aos limites estabelecidos por normas ambientais. Mesmo com a confirmação, ficou entendido que tal fato não se configura, no momento, omissão ilegal ou abuso por parte do Município.