Portaria nomeia aprovados no concurso de cargos técnicos da Uern

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern) publicou hoje, 07, portaria nomeando candidatos(as) para o provimento dos cargos de Agente Técnico Administrativo, Agente Técnico Especializado e Técnico de Nível Superior do último concurso realizado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Edital nº 03, de 05 de janeiro de 2024.

Os(as) nomeados(as) deverão se apresentar à Diretoria de Pessoal da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), no prazo de até 30 dias, contados da publicação desta Portaria na imprensa oficial, no horário das 09h às 13h, munidos da documentação exigida.

A posse dos(as) candidatos(as) aprovados(as) e nomeados(as) ocorrerá em até 30 dias corridos, contados a partir da publicação da nomeação. O(a) empossado(a) terá até 30 dias, a partir da data da posse, para entrar em exercício.

Confira a relação de nomeados(as):

Agente Técnico Administrativo / Auxiliar Administrativo

Emanuel Alves Fernandes Pereira

Angela da Trindade Leal

Técnico de Nível Superior / Analista de Tecnologia da Informação

Julio Sobral Carvalho Alves

Técnico de Nível Superior / Arquiteto

Larisse Hellen Soares da Silva

Técnico de Nível Superior / Assistente Administrativo

Magson Luiz Sobral Moura

Mayara Medeiros Alves

A Portaria Nº 1356/2025-GP/FUERN de 06 de Maio de 2025, foi publicada no Jornal Oficial da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Jouern) desta quarta-feira, 07.