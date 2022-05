População pode ajudar o Amantino Câmara por meio do Troco Solidário

O Instituto Amantino Câmara é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe quase 70 idosos, proporcionando a eles os cuidados médicos e alimentares necessários para as suas faixas de idade. O local funciona, especialmente, por meio de recursos adquiridos através de doações, sejam elas em dinheiro ou em itens alimentares e/ou de higiene.

Além da possibilidade de doar por meio de pix, as pessoas que querem contribuir com o trabalho que é desenvolvido no local também poderão ajudar por meio do Troco Solidário. Até o dia 31 de maio, os consumidores que realizarem suas compras nas lojas do Supermercado Rebouças poderão doar o troco para a instituição.

“Doe seu troco ou qualquer valor e ajude o Instituto Amantino Câmara, apoiado pelo Supermercado Rebouças. Fazer o bem não custa nada, quase nada mais vale muito! Até 31 de maio, o valor arrecadado será para a nossa instituição”, solicitou a instituição ao informar sobre a campanha em suas redes sociais.

A campanha Troco Solidário tem o objetivo de ajudar as instituições de Mossoró com o que sobra do valor destinado para as compras dos consumidores. Pode ser R$ 1 ou até mesmo centavos que, doados por um número considerável de pessoas, ajuda a arrecadar recursos para os locais que precisam de doações para continuar se mantendo.

Ao final do mês, os cofres serão recolhidos e o valor arrecadado durante toda a campanha será entregue à instituição. Também é possível ajudar o Amantino Câmara por meio de doações em dinheiro (pix: [email protected]) e de alimentos e mantimentos, que podem ser entregue no próprio local. A instituição fica localizada ao lado da Paróquia de São José.