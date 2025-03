População do RN com sintomas da “doença misteriosa” deve buscar atendimento médico para notificação

A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte (Sesap) investiga o crescimento de casos de uma enfermidade com sintomas semelhantes aos de arboviroses, como febre e manchas vermelhas na pele. O secretário estadual de Saúde, Alexandre Motta, alertou que a população deve buscar atendimento médico ao apresentar esses sintomas, para garantir a notificação dos casos e permitir uma investigação epidemiológica eficaz.

“A gente tem recebido relatos de muitas pessoas com sintomas como febre e manchas vermelhas na pele. Isso pode ser confundido com outras doenças, mas a notificação e os exames são fundamentais para que possamos identificar se há um surto específico e, assim, adotar as medidas adequadas”, explicou Motta.

O aumento de registros chamou a atenção das autoridades de saúde, que acompanham a situação e reforçam a necessidade de a população procurar atendimento nos postos e hospitais para realização de exames. Segundo o secretário, a investigação está em andamento, e ainda não há uma confirmação sobre a origem da doença.

“Aparentemente é parece algo benigno, pode ser que seja uma forma diferente de uma doença já conhecida, mas pode ser que seja uma enfermidade nova. Nós não sabemos. Para isso, preciso de notificação, preciso colher material, os soros, para descartar as doenças já existentes e, caso não confirme nenhuma delas, a gente manda para os centros de referência que existem, como a Fiocruz”, explicou ele, em entrevista à 95 FM nesta terça-feira 18.

A recomendação da Secretaria de Saúde é que qualquer pessoa que apresente sintomas busque atendimento e evite a automedicação.

As equipes de vigilância sanitária seguem monitorando o cenário, e novas orientações poderão ser divulgadas conforme o avanço da investigação. A população também deve reforçar medidas preventivas, como eliminar criadouros de mosquitos, utilizar repelentes e manter a hidratação em casos de febre.

