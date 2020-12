Polo Papai Noel receberá visitantes até 25 de dezembro

Em novembro, deu-se início a instalação da decoração natalina nas principais praças e avenidas de Mossoró. O Projeto Mossoró Terra de Luz, desenvolvido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, visa espalhar o espírito natalino e além de embelezar a cidade, também ajuda a aquecer o comércio local.

Nesta segunda-feira (14), o Polo Papai Noel na Praça de Eventos começou a funcionar. O ponto tradicional estará recebendo visitantes até o dia 25 de dezembro, das 18h às 20h, seguindo as medidas de segurança para evitar possíveis contaminações. A ocasião teve a presença da prefeita Rosalba Ciarlini, que reafirmou a necessidade da população seguir o protocolo sanitário de combate ao COVID-19.

“Neste ano diferente, devido à pandemia, as crianças não vão poder abraçar o Papai Noel e as fotos serão tiradas seguindo o distanciamento, mas mesmo assim vai ficar a lembrança desse momento nas fotos. Foi a forma que nós encontramos para não perder a tradição, tivemos que se reinventar nessa pandemia.”, afirmou Rosalba.

Além deste espaço, o Rio Mossoró, que liga o centro da cidade ao bairro Alto de São Manoel, recebeu a tradicional árvore de Natal. A Avenida Presidente Dutra, que conta com a iluminação de led e instalação de Santa Luzia, Praça Rodolfo Fernandes (Praça do PAX), Avenida Dix-Sept Rosado, Praça Vigário Antônio Joaquim, Avenida Rio Branco e Avenida João da Escóssia também foram espaços contemplados pela decoração natalina do projeto.