“Politicando”: PT comemora 45 anos com desconforto entre o presidente e a primeira dama 

Com o governo enfrentando uma desaprovação inédita na história do governo Lula e com a primeira-dama Janja protagonizando especulações de bastidores,o vídeo da comemoração dos 45 anos do PT revela um presidente visivelmente impaciente e desconfortável.

O desconforto entre Lula e Janja é perceptível.O gesto brusco ao segurar o braço da esposa, longe de ser um toque carinhoso, foi seguido por um sorriso sem graça e palavras ditas em um tom baixo, quase inaudível, pela primeira-dama.

Lula, por sua vez, respondeu com um sorriso tenso, sem naturalidade, o que reforça a impressão de que o momento não foi dos mais tranquilos. A rigidez na postura do presidente e o olhar disperso, evitando contato visual prolongado, indicam uma tentativa de disfarçar a tensão, mas sem muito sucesso.

Ainda que não tenha havido uma sequência clara após esse episódio, o fato de Lula continuar defendendo que Janja se expresse e participe ativamente das questões políticas do governo sugere que o tema é uma questão sensível para ele.

Há um dilema evidente: o presidente parece ter percebido que a interferência da esposa está se tornando um problema, mas também entende que pedir para que ela se afaste seria complicado, tanto no aspecto pessoal quanto na imagem pública. Afinal, como chefe do Executivo, ele não pode parecer que desautoriza a participação da própria esposa, mas ao mesmo tempo precisa evitar que essa influência cruze certos limites.

O que mais chama atenção, porém, é a mudança na postura de Lula.Antes, ele dominava as situações com habilidade, contornava crises e sabia se conectar com a população por meio de sua oratória e narrativa. Hoje, essa conexão parece fragilizada. Seus gestos estão menos expansivos, sua expressão corporal revela um homem cansado e menos atento ao ambiente ao seu redor.

O Lula que antes lia as ruas com precisão agora parece enclausurado em uma bolha, distante do que realmente acontece fora do seu círculo mais próximo. Será que o envolvimento de Janja está impedindo Lula de enxergar o cenário com clareza?

A postura corporal e as expressões do presidente sugerem que algo o incomoda e isso pode estar afetando não só sua forma de governar,mas sua própria identidade.

Joyce Moura

Jornalista e Estrategista de Marketing Política

@joycemourarealize